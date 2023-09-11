اليوم السابع
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وزارة العمل: عقود عمل جديدة لذوى الهمم بجنوب سيناء.. صور

الإثنين، 11 سبتمبر 2023 10:44 ص
وزارة العمل: عقود عمل جديدة لذوى الهمم بجنوب سيناء.. صور عقود عمل جديدة لذوى همم بجنوب سيناء
كتبت آية دعبس

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أعلنت وزارة العمل، عن تسليم مديرية العمل بمحافظة جنوب سيناء 8 عقود عمل جديدة لذوى همم من أبناء المحافظة،وتعيينهم في إحدى المنشآت السياحية التي تعمل في مدينة شرم الشيخ ، وذلك في إطار استراتيجية الوزارة لدمج تلك الفئة في سوق العمل من خلال تدريبهم وتشغيلهم والاستفادة من قدراتهم وإمكانياتهم في دفع عجلات الإنتاج والمشاركة في عمليات التنمية ، تنفيذاً لتوجيهات وزير العمل حسن شحاتة للمديريات بالمحافظات بالاهتمام بذوي الهمم ودمجها داخل المجتمع في ضوء تنفيذ توجيهات القيادة السياسية في هذا الشأن ، وتطبيقاً لأحكام القانون الخاص برعاية وحماية ذوي الإعاقة رقم 10 لسنة 2018 ، بتعيين 5% من بين العاملين بالمنشآت التي يعمل فيها 20 عاملاً فأكثر من ذوى الهمم.
 
وأوضح أشرف علم الدين مدير مديرية العمل بجنوب سيناء في تقريرٍ للوزارة، أنه تم الاطمئنان في كافة العقود التي جرى تسليمها على تطبيق الحد الأدنى للأجور، كما تقوم المديرية بمتابعة المعينين من ذوى الهمم داخل منشآت القطاع الخاص والاستثمارى داخل المحافظة والتأكد من تسلمهم للعمل ، والحصول على كافة حقوقهم ومستحقاتهم ، من خلال أجهزة التفتيش العمالي والسلامة والصحة المهنية ومكاتب التشغيل التابعة للمديرية والمنتشرة في كافة أرجاء المحافظة ، ومؤكداً الاستمرار في توفير مزيد من فرص العمل لتلك الفئة داخل المنشآت للاستفادة من إمكانياتهم في زيادة الإنتاج في ظل الجمهورية الجديدة .
 
عقود عمل جديدة لذوى همم بجنوب سيناء 1
 

عقود عمل جديدة لذوى همم بجنوب سيناء 2
 

عقود عمل جديدة لذوى همم بجنوب سيناء 3
 

عقود عمل جديدة لذوى همم بجنوب سيناء
عقود عمل جديدة لذوى همم بجنوب سيناء

 


وزارة العمل

مديرية العم بجنوب سيناء

تشغيل ذوى الهمم

الحد الأدنى للأجور



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