اليوم السابع
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وزارة التضامن تبدأ صرف الدعم النقدي للأسر المستفيدة عن شهر سبتمبر الجمعة

الإثنين، 11 سبتمبر 2023 06:00 ص
وزارة التضامن تبدأ صرف الدعم النقدي للأسر المستفيدة عن شهر سبتمبر الجمعة وزارة التضامن الاجتماعي
كتب مدحت وهبة

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تبدأ وزارة التضامن الاجتماعي، صرف المساعدات النقدية ضمن برنامج "تكافل وكرامة" للأسر المستفيدة عن شهر سبتمبر الجاري، اعتبارا من يوم الجمعة المقبلة من خلال ماكينات الصراف الآلي، وذلك للأسر الأولى بالرعاية وكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة كما سيتم تشكيل لجان لمتابعة الصرف وتيسير كافة الإجراءات.
 
وتنفذ وزارة التضامن الاجتماعي بقيادة الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن، برنامج تكافل وكرامة بهدف تقديم المساعدات النقدية للأسر الفقيرة والأكثر احتياجًا، وذلك عن طريق الاستهداف الموضوعي للأسر التي لديها مؤشرات اقتصادية واجتماعية منخفضة تحول دون إشباع احتياجاتها الأساسية وكفالة حقوق أطفالها الصحية والتعليمية، بالإضافة إلى مد شبكة الحماية لتشمل الفئات التي ليس لديها القدرة على العمل والإنتاج مثل كبار السن 65 سنة فأكثر أو من هم لديهم عجز كلى أو إعاقة.

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