اليوم السابع
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"هنكمل فرحتهم".. محافظ الجيزة يسلم أجهزة كهربائية لـ40 فتاة مقبلة على الزواج

الإثنين، 11 سبتمبر 2023 12:27 م
"هنكمل فرحتهم".. محافظ الجيزة يسلم أجهزة كهربائية لـ40 فتاة مقبلة على الزواج محافظ الجيزة يسلم أجهزة كهربائية لـ40 فتاة مقبلة على الزواج
كتبت - مرام محمد

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سلم اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، قبل قليل، أجهزة كهربائية لـ40 فتاة مقبلة على الزواج لدعمهن وتخفيف العبء عن كاهلهن، وذلك في إطار مبادرة "هنكمل فرحتهم" بالتعاون مع إحدى المؤسسات الخيرية.
 
وأكد اللواء أحمد راشد محافظة الجيزة، حرص المحافظة على تقديم كافة أوجه الدعم للأسر الأولى بالرعاية، مشيرا إلى أن هناك جهودا كبيرة تبذل بالتعاون والتنسيق المستمر مع مؤسسات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية لمساندة ودعم الحالات الإنسانية بنطاق المحافظة.
 
ووجه محافظ الجيزة رسالة إلى الأسر بضرورة تخفيف مصاريف الزواج المختلفة وعدم المبالغة في التأثيث وشراء الأجهزة ورفع المعوقات التى تواجههم لتمكينهم من الزواج والتيسير عليهم.
محافظ الجيزة يسلم أجهزة كهربائية لـ40 فتاة مقبلة على الزواج (1)
محافظ الجيزة يسلم أجهزة كهربائية لـ40 فتاة مقبلة على الزواج

محافظ الجيزة يسلم أجهزة كهربائية لـ40 فتاة مقبلة على الزواج (3)
محافظ الجيزة يسلم أجهزة كهربائية لـ40 فتاة مقبلة على الزواج

محافظ الجيزة يسلم أجهزة كهربائية لـ40 فتاة مقبلة على الزواج (5)
محافظ الجيزة يسلم أجهزة كهربائية لـ40 فتاة مقبلة على الزواج 

 


محافظ الجيزة

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