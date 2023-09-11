نقطة إسعاف النحال بأبو قرقاص بالمنيا شاهدة على إنجازات مبادرة حياة كريمة

المنيا-حسن عبد الغفار

قرية النحال إحدى القرى التابعة للوحدة المحلية ببنى عبيد التابعة لمركز أبو قرقاص شمال محافظة المنيا، والتى شملتها مبادرة حياة كريمة ، التى أطلقها رئيس الجمهورية لتطوير الريف المصرى، ضمن 192قرية و757تابع بمحافظة المنيا، تلك القرية التى ظلت محرومة من الكثير من الخدمات منذ سنوات طويلة، ومع اطلاق مبادرة حياة كريمة تبدل الحال تماما ووجد اهالى القرية فى المبادرة فرصة كبيرة لتحقيق حلم كبير طال إنتظاره وهو نقطة الإسعاف التى لم تكن موجودة من قبل حتى داخل الوحدة المحلية، فكانت المطلب الاول لإعادة الحياة الكريمة وأنقاذ المواطنين عند الحاجة لسيارة اسعاف مجهزة لنقل المرضى.

قال عبد الرحمن مؤمن أحد الأهالى، ان نقطة الإسعاف كانت مطلبنا الأول خاصة أن قرية النخال تقع فى المنطقة الغربية وتبعد مسافات طويلة عن المدينة، وكنا عند الحاجة لسيارة إسعاف كنا نعانى اشد المعاناة لنقل مريض الى المستشفى فكنا نستعين بسياراتنا، لكن اليوم ومع إنتهاء نقطة الاسعاف وتشغيلها يعد ذلك نقلة كبيرة لحاجة مهمة جدا لاهالى القرية انتظرناها طويلا.

وأضاف حسين ابراهيم احد الأهالى قائلا ان أهمية نقطة الاسعاف تكمن فى توفير سيارة اسعاف لنقل المرضى والمصاببن الى المستسفيات سواء فى مدينة ابوقرقاص او المراكز المحاورة، وهذا سوف يسهم فى إنقاذ ارواح العديد من المواطنين، الذين كانوا يجدون صعوبه كبيرة فى نقلهم من القرية التى تبعد ما يقرب من 10كيلومتر عن مدينة ابوقرقاص، وكان ذلك بمثل صعوبة بالغة فى وصول سيارة الاسعاف الى القرية.

واوضح اسلام شادى أحد شباب القرية قائلا إن حياة كريمة غيرت بالفعل وهو واحد من اعظم مشروعات القرن الحالى، واذا نظرنا للوحدة المحلية ببنى عبيد نجد مشروعات متنوعة فى كل قرية، منها مشروعات كانت احلام وتم انشائها لتعيد الحياة الكريمة واخرى يتم تطويرها لتقدم الخدمات للمواطنين، سواء كانت تلك المشروعات صرف صحى او مياه شرب او مراكز شباب وغيرها.

ولفت الكثير من قرى مركز ابوقرقاص كان محروم من كثير من المشروعات ومن بين تلك القرى قرية النحال ومن بين المشروعات الهامة نقطة الاسعاف التى سوف تساعد المواطنين وترفع عن كاهلهم معاناة نفل مرضاهم او مصابيهم الى المستشفيات النموذجية بالمدينة.

ومن ناحيته قال تاج جلال ابوسداح رئيس المركز أن مبادرة حياة كريمة تهدف إلى التخفيف عن كاهل المواطنين بالمجتمعات الأكثر احتياجاً فى الريف والمناطق العشوائية وتعتمد المبادرة على تنفيذ مجموعة من الأنشطة الخدمية والتنموية التى من شأنها توفير “حياة كريمة” للمواطنين وتحسين ظروف معيشتهم ورفع مستوى جودة الحياة لأهالينا فى تلك القرى.

يذكر ان مبادرة حياة كريمة يتم تنفيذها فى 5مراكز بمحافظة المنيا، ديرنواس وملوى وابوقرقاص ومغاغة والعدوة، وبتكلفة تصل الى 30 مليار جنيه.