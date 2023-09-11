وأشار زينوفييف - في تصريحات أوردتها قناة (روسيا اليوم) الإخبارية اليوم الاثنين، إلى أن الأحداث الجارية في شبه الجزيرة الكورية تشير إلى اقتراب أزمة جديدة، ومن علاماتها تصاعد التوتر العسكرى والسياسى.

ولفت زينوفييف إلى تزايد الخطاب العدائى بين كوريا الشمالية من جهة والولايات المتحدة وحلفائها المتمثلين في كوريا الجنوبية واليابان من جهة أخرى.

وأعلن سفير كوريا الشمالية في موسكو سين هون تشول، في وقت سابق، أن بلاده تتبع سياسة "الأسلحة النووية مقابل الأسلحة النووية"، وسياسة الرد بالمثل على المواجهة الأمريكية في المنطقة.

وأفادت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية، في وقت سابق، بأن كوريا الشمالية أجرت مناورات تحاكي ضربة نووية تكتيكية، ردًا على التدريبات المشتركة للولايات المتحدة وكوريا الجنوبية.