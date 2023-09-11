اليوم السابع
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مواطن من الأقصر: حياة كريمة وسلسلة المشروعات كلمة السر فى دعمنا للرئيس السيسى

الإثنين، 11 سبتمبر 2023 09:09 م
مواطن من الأقصر: حياة كريمة وسلسلة المشروعات كلمة السر فى دعمنا للرئيس السيسى الشاب أحمد العطيفي ابن مدينة الأقصر
الأقصر - أحمد مرعى

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عبر الشاب أحمد العطيفي ابن مدينة الأقصر، عن دعمه الكبير للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، في الفترة المقبلة بعد سلسلة الإنجازات في شتى ربوع مصر، وأبرزها الرعاية الصحية الأولية ومشروع حياة كريمة في قرى الأقصر ومصر بأكملها.
 
 
وأضاف ابن الأقصر، لـ"اليوم السابع"، أن الدولة بأكملها تعمل على توفير الحياة الكريمة للمواطنين برغم الظروف التي يتعرض لها الجميع في العالم من جائحة كورونا حتى الأزمة الاقتصادية وحرب روسيا وأوكرانيا، ولكن الدولة بتوجيهات الرئيس السيسي تعمل على خدمة المواطن من توفير سلع أساسية بجانب العمل فى مشروعات قومية ضخمة بكافة نواحى الحياة. 
 
وأكد أحمد العطيفي، أن الأقصر نالت نصيبا كبيرا من الدعم عبر الرعاية الصحية الأولية والتأمين الصحي الشامل، وعلاج الجميع بأقل الأسعار، بجانب دخول مشروعات الصرف الصحي والمياه والكهرباء لأول مرة لعدد كبير من القرى ضمن حياة كريمة.

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