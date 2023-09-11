اليوم السابع
Ads
الإثنين، 11 سبتمبر 2023 02:05 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار عربية

منظمة المرأة العربية تنكس علمها 3 أيام حدادا على أرواح ضحايا زلزال المغرب

الإثنين، 11 سبتمبر 2023 01:16 م
منظمة المرأة العربية تنكس علمها 3 أيام حدادا على أرواح ضحايا زلزال المغرب زلزال المغرب - أرشيفية
كتب محمود راغب

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أعلنت منظمة المرأة العربية تنكيس علمها بدءًا من اليوم الإثنين الموافق 11 سبتمبر 2023 ولمدة ثلاثة أيام، وذلك حدادًا على أرواح ضحايا الزلزال المدمر الذي ضرب المملكة المغربية الشقيقة مخلفًا آلاف القتلى والمصابين.
 
وقالت منظمة المرأة العربية فى بيان لها : قلوبنا مع المغرب الشقيق وندعو الله أن يحفظ هذا الوطن العزيز، ويتغمده بلطفه، وأن يرحم الضحايا، ويمن على المصابين بالشفاء، ويلهم أهلنا في المغرب الصبر والسلوان.
 
وكانت وزارة الداخلية المغربية، قالت إن حصيلة ضحايا الزلزال ارتفعت إلى 1037 حالة وفاة و1204 إصابات، من بينها 721 إصابة خطيرة، وذلك حسب حصيلة محينة لوزارة الداخلية إلى حدود الساعة الواحدة زوالا من يوم السبت 9 سبتمبر.
 
وقدمت العديد من الدول والهيئات التعازي للمغرب في ضحايا الزلزال المدمر الذى ضرب المملكة ليلة السبت وبلغ شدته 7 درجات على مقياس ريختر، حيث باتت المملكة على كارثة وليلة مرعبة وكان مركز الهزة الأرضية في قرية "إغيل" بإقليم الحوز.
 
 

زلزال المغرب

المغرب

المغرب اليوم

زلزال المغرب اليوم

زلزال اليوم

أخبار المغرب

أخبار المغرب اليوم

عدد ضحايا زلزال المغرب

ضحايا زلزال المغرب

قوة زلزال المغرب

زلزال المغرب كام ريختر

زلزال المغرب 2023

عاجل زلزال الآن

زلزال

زلزال اليوم صباحا

زلزال مباشر

اليوم السابع بلس

سبب زلزال المغرب

كام ضحايا زلزال المغرب

زلزال المغرب 1969

توقعات زلزال المغرب اليوم

ضحايا ومصابين زلزال المغرب

زلزال الدار البيضاء اليوم

زلزال مكناس

زلزال الدار البيضاء

زلزال الحسيمة اليوم

المناطق المهددة بالزلازل في المغرب 2023

زلزال اليوم 2023

المدن التي ضربها الزلزال في المغرب

هل سيعود زلزال المغرب



الموضوعات المتعلقة

المفوضية الأوروبية والاتحاد الأفريقى والهند ودول أخرى تتضامن مع المغرب

الإثنين، 11 سبتمبر 2023 01:03 م

أستاذ جيولوجيا: الهزات الارتدادية تشكل خطرا على البنايات المتضررة من زلزال المغرب

الإثنين، 11 سبتمبر 2023 12:43 م

فرنسا تخصص 5 ملايين يورو لمساعدة المنظمات غير الحكومية المتواجدة فى المغرب

الإثنين، 11 سبتمبر 2023 12:26 م

رسميا.. إلغاء مباراة منتخب المغرب الأولمبي والبرازيل الودية بسبب الزلزال

الإثنين، 11 سبتمبر 2023 12:18 م

دقيقة صمتا فى افتتاح الجلسة 54 لمجلس حقوق الإنسان بجنيف تضامنا مع المغرب

الإثنين، 11 سبتمبر 2023 12:07 م

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة