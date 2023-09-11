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مكتب التنسيق يحذر طلاب الشهادات المعادلة: لن يتم ترشيحكم لكليات فى هذه الحالة

الإثنين، 11 سبتمبر 2023 07:16 م
مكتب التنسيق يحذر طلاب الشهادات المعادلة: لن يتم ترشيحكم لكليات فى هذه الحالة مكتب تنسيق - صورة أرشيفية
كتب محمد صبحى

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أكدت وزارة التعليم العالى، اقتراب مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد لهذا العام 2023، من الانتهاء من مرحلة قبول الطلاب الحاصلين على الشهادات المعادلة العربية والأجنبية وباقي الشهادات الأخرى، وفى هذا الشأن يهيب المكتب من أبنائنا الطلاب سرعة التقدم بأوراقهم وتسجيل رغباتهم قبل غلق باب القبول أمام هؤلاء الطلاب وفقًا للتاريخ المعلن على موقع مكتب التنسيق لكل شهادة من الشهادات، وذلك تمهيدًا لإعلان نتائج الترشيح في أقرب وقت ممكن وقبل بداية العام الجامعي المقرر له يوم 30 سبتمبر.

وتابع البيان، أنه  وفي ضوء ذلك فإن المكتب يؤكد على أن الطلاب الذين يقومون بالتسجيل على شبكة الإنترنت ثم لا يتقدمون بملف أوراقهم لمكتب التنسيق لن يتم الالتفات إلى ما قاموا بتسجيله على شبكة الإنترنت، وسيتم حذف أسمائهم وبياناتهم ولن يتم ترشيحهم، ولا يحق لأي منهم بعد إعلان نتيجة الترشيح أن يتقدم لمكتب التنسيق لترشيحه فى ضوء الحد الأدنى المعلن للشهادة الحاصل عليها، حيث إنه يتم ترشيح طلاب كل شهادة من الشهادات فى ضوء أعداد ونسب محددة، وفى هذه الحالة لن يتم ترشيح الطلاب إلا للكليات التي يوجد بها أماكن متبقية فقط، وطبقًا لما ورد بدليل مكتب التنسيق لهذا العام 2023.


مكتب التنسيق

تنسيق الشهادات المعادلة

اخبار مصر

موقع التنسيق



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