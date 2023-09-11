وقال تورك - أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، حسبما ذكر راديو "فرنسا الدولي" اليوم الاثنين، إنه "بعد ثلاث سنوات من انفجار بيروت، لم تكن هناك مساءلة"،لذلك قد يكون الوقت قد حان للنظر في إرسال بعثة دولية لتقصي الحقائق للنظر في انتهاكات حقوق الإنسان ذات الصلة لهذه المأساة".