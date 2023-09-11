وأشاد مفتي أوكرانيا - في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم على هامش المؤتمر الدولي ال34 للمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية والذى اختتم أعماله أمس - بعنوان"الرؤية الأكاديمية للتعامل مع الفضاء الإلكتروني" والذي ناقش الفضاء الإلكتروني وعلاقته بالخطاب الديني.

وثمن ما يقوم به فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف من جهود كبيرة لإحلال السلام وترسيخ المحبة والتعاون والتعايش المشترك في كافة أنحاء العالم لمعالجة ما تم تشويهه لصورة الإسلام من أصحاب العقول والأفكار المتطرفة.

وأكد مفتي أوكرانيا أنه لابد من تطبيق تعاليم الإسلام لإيصال المفاهيم السليمة لعامة المسلمين حتى تكون الصورة المثلى للتعايش والتسامح والدعوة إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة.