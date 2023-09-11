مصرع مسن في حادث تصادم على طريق الكوامل بسوهاج

سوهاج محمود مقبول

لقى مسن يبلغ من العمر 60 سنة مصرعه في حادث تصادم وقع على طريق الكوامل بجوار صينية الجامعة وذلك على إثر وقوع مصادمة على الطريق بين سيارة ودراجة بخارية تم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى سوهاج التعليمى وتم التحفظ عليها تحت تصرف جهة التحقيق المختصة التي تولت التحقيق.

ترجع الواقعة عقب ورود إشارة من مستشفى سوهاج التعليمى تفيد بوصول مسن جثة هامدة على إثر وقوع مصادمة على الطريق تم إتخاذ الإجراءات اللازمة حيال الجثة وتم إخطار الجهات المعنية لإجراء شئونها حيث وقع االحادث نتيجة إصطدام الدراجة البخارية بالسيارة من الخلف ونتج عن الحادث وفاة قائد الدراجة البخارية.

وبالفحص عقب الإنتقال تبين وقوع مصادمة عى طريق الكوامل بجوار صينية جامعة كوامل بين سيارة ودراجة بخارية عقب إختلال عجلة القيادة بيد سائق السيارة نتج عن الحادث مصع أ .ع . ق 60 سنة عقب إصابته بإصابات متفرقة بالجسم وتم التحفظ على الجثة بمشرحة مستشفى سوهاج التعليمى وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة عقب رفع أثار الحادث من على الطريق وتمت إعادة حركة السير على الطريق عقب توقفه جزئيا وتم العرض على جهة التحقيق المختصة التي تولت الحقيق في الواقعة.