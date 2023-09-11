مصرع مزارع أثناء عمله في أرضه الزراعية بطوخ

شهدت قرية كفر الجمال دائرة مركز شرطة طوخ بمحافظة القليوبية ، مصرع مزارع، ذلك أثناء عمله على عزاقة يدوية بأرضه الزراعية انقلبت به وأحدث إصابته، جرى نقل الجثة لمستشفي بنها الجامعي، والتحفظ عليها تحت تصرف النيابة، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق، وصرحت بدفن الجثة عقب انتهاء أعمال الطب الشرعي، وطلب تحريات المباحث حول الواقعة.

تلقى اللواء نبيل سليم مدير أمن القليوبية، إخطارًا من مأمور مركز شرطة طوخ، يفيد ورود بلاغ من مستشفي بنها الجامعي، باستقبال شخص مصاب ببتر بالجزء السفلي للساقين، وتوفي أثناء محاولة إسعافه، ومقيم دائرة المركز.

علي الفور انتقلت قوة أمنية لمكان الحادث، وبالمعاينة والفحص تبين إصابة "محمد ي ع"، 51 سنة، ببتر بالجزء السفلي للساقين، وذلك أثناء عمله علي عزاقة يدويه بأرضه الزراعية بقرية كفر الجمال دائرة المركز، وانقلبت به وأحدثت إصابته.

جرى نقل المصاب لمستشفى بنها الجامعي، وتوفي أثناء محاولة إسعافه، وجرى التحفظ على الجثة تحت تصرف النيابة العامة، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.