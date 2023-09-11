اليوم السابع
Ads
الإثنين، 11 سبتمبر 2023 02:08 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار عالمية

مصرع شخصين وإصابة 4 آخرين فى تحطم طائرة أثناء عرض جوى بالمجر

الإثنين، 11 سبتمبر 2023 01:52 م
مصرع شخصين وإصابة 4 آخرين فى تحطم طائرة أثناء عرض جوى بالمجر تحطم الطائرة
كتبت: هناء أبو العز

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أعلنت السلطات المجرية، مقتل شخصين وإصابة 4 آخرين، إثر تحطم طائرة خلال عرض جوى في منطقة سيكشفهيرفار، على بعد 70 كيلومترًا جنوب غرب بودابست.
 
وقالت خدمات الطوارئ، إن أربعة أشخاص أصيبوا، ثلاثة منهم أصيبوا بحروق خطيرة.
 
وقالت الشرطة المجرية في بيان صحفي: "بحسب المعلومات الأولية، بالإضافة إلى الطيار، كان هناك راكب واحد على متن الطائرة ، فقد كلاهما حياتهما، كما أصيبت امرأة ورجل وفتاة صغيرة بجروح خطيرة كانوا على الأرض، وأصيب الصبي الصغير بجروح طفيفة.
 
 
وفي مقطع فيديو تم تحميله على موقع وسائل الإعلام المحلية، شوهدت الطائرة وهي من طراز T-28 طروادة تابعة للجيش الأمريكي تم بناؤها في عام 1951، وفقًا للصحافة المجرية بهبوط عمودي قبل أن تتحطم وتنفجر.
 
وقالت الشرطة في بيان: "تحطمت الطائرة الصغيرة بالقرب من سيارة متوقفة واشتعلت فيها النيران".
 
وقالت متحدثة باسم خدمة الإسعاف الوطنية لوكالة فرانس برس إن الحادث وقع قريبا جدا من موقع عرض الأكروبات الذي اجتذب آلاف المتفرجين.
 

تحطم طائرة

المجر

الجيش الامريكى

الشرطة المجرية



الموضوعات المتعلقة

تحطم طائرة يفسد حفلا لكشف جنس الجنين فى المكسيك.. فيديو

الإثنين، 04 سبتمبر 2023 11:25 ص

مروحية الجيش الأمريكى "أوسبيرى" فى دائرة الاتهام بعد حادث تحطم جديد.. مصرع 3 من قوات المارينز وإصابة 20 بعد تحطم طائرتهم فى تدريب بأستراليا.. CNN تكشف: 12 حادثا للطائرة المذكورة فى 20 عاما أسفرت عن خسائر فادحة

الأحد، 27 أغسطس 2023 04:30 م

الكرملين يرد على مزاعم "تورطه" في تحطم طائرة بريجوجين

الجمعة، 25 أغسطس 2023 02:08 م

فرنسا: هناك شكوك منطقية حول ملابسات تحطم طائرة قائد "فاجنر"

الخميس، 24 أغسطس 2023 11:56 ص

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة