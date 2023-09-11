مصرع شخصين وإصابة 4 آخرين فى تحطم طائرة أثناء عرض جوى بالمجر

كتبت: هناء أبو العز

أعلنت السلطات المجرية ، مقتل شخصين وإصابة 4 آخرين، إثر تحطم طائرة خلال عرض جوى في منطقة سيكشفهيرفار، على بعد 70 كيلومترًا جنوب غرب بودابست.

وقالت خدمات الطوارئ، إن أربعة أشخاص أصيبوا، ثلاثة منهم أصيبوا بحروق خطيرة.

وقالت الشرطة المجرية في بيان صحفي: "بحسب المعلومات الأولية، بالإضافة إلى الطيار، كان هناك راكب واحد على متن الطائرة ، فقد كلاهما حياتهما، كما أصيبت امرأة ورجل وفتاة صغيرة بجروح خطيرة كانوا على الأرض، وأصيب الصبي الصغير بجروح طفيفة.

وفي مقطع فيديو تم تحميله على موقع وسائل الإعلام المحلية، شوهدت الطائرة وهي من طراز T-28 طروادة تابعة للجيش الأمريكي تم بناؤها في عام 1951، وفقًا للصحافة المجرية بهبوط عمودي قبل أن تتحطم وتنفجر.

وقالت الشرطة في بيان: "تحطمت الطائرة الصغيرة بالقرب من سيارة متوقفة واشتعلت فيها النيران".

وقالت متحدثة باسم خدمة الإسعاف الوطنية لوكالة فرانس برس إن الحادث وقع قريبا جدا من موقع عرض الأكروبات الذي اجتذب آلاف المتفرجين.