مسجل خطر يكشف عن أسلوبه فى سرقة الشقق بالتجمع الأول

كتب بهجت أبو ضيف

كشف عاطل تم القبض عليه، لاتهامه بسرقة مشغولات ذهبية من شقة بالتجمع الأول، أمام رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة، عن أسلوبه في السرقة، حيث ذكر أنه يستخدم مفتاح مصطنع في فتح أبواب الشقق والاستيلاء على محتوياتها من مشغولات ذهبية وهواتف محمولة، ومبالغ مالية.

وأضاف المتهم السابق اتهامه في عدة قضايا، عن بيعه المسروقات التي يستولي عليها لثلاثة أشخاص أحدهم مسجل خطر، وكشف عن هويتهم، وأرشد عن المسروقات، كما اعترف بسرقة شقتين بذات الأسلوب، وبمواجهة عملاء المتهم، عقب القبض عليهم، اعترفوا بشراء المسروقات من المتهم، رغم علمهم أنها من متحصلات جرائم سرقة، ويتحصلون عليها بأسعار لا تتناسب مع قيمتها الأصلية لكونها مسروقة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهمين، وأحيلوا إلى النيابة المختصة للتحقيق.

تمكنت الداخلية من ضبط عاطل "له معلومات جنائية" مقيم بمحافظة الجيزة لقيامه بارتكاب واقعة سرقة (بعض المشغولات الذهبية - مبلغ مالى- شاشة تليفزيون) من داخل إحدى الشقق السكنية بدائرة قسم شرطة التجمع الأول، وبمواجهته اعترف بمزاولته نشاطاً إجرامياً فى مجال السرقة من داخل المساكن بأسلوب "المفتاح المصطنع" وأقر بأنه وراء ارتكاب 2 واقعة سرقة أخرى بذات الأسلوب، وأرشد عن مبلغ مالى ومجموعة من المشغولات الذهبية من متحصلات نشاطه، كما أرشد عن 3 عملاء سيئى النية "لأحدهم معلومات جنائية" مقيمون محافظة الجيزة تم ضبطهم، وبحوزتهم مجموعة من متحصلات وقائع السرقة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهمين وباشرت النيابة المختصة التحقيق.