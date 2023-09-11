مساعدو وزير العدل وعدد من القضاة يتفقدون مبنى الوزارة بالعاصمة الإدارية

كتب ابراهيم قاسم - أمنية الموجي

أجري مساعدو وزير العدل وعدد من القضاة من كل الجهات والهيئات القضائية جولة تفقدية لمبنى وزارة العدل بالعاصمة الإدارية والاطلاع على نظام سير العمل.

وخلال الجولة التفقدية شرح المستشار على سلطان مساعد وزير العدل آليات سير العمل بالمكاتب، وزار الضيوف مكاتب القضاة والمساعدين والمكتب الفني.

فيما شرح المستشار وديع حنا رئيس الأمانة الفنية لوزارة العدل، آليات وطرق العمل داخل الوزارة وتعريف الزوار بنظام العمل.

ويناقش اللقاء المنعقد الآن بمبني الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، آلية التحول الرقمي، وكيفية استخدام الوسائل التكنولوجية والتطبيقات الحديثة والانتقال من النظام النمطى الورقى الى النظام التكنولوجى التقنى، وكيف ساهم ذلك فى تيسير العمل وانجازه بسرعة ودقة وكفاءة.



111