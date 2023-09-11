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مركز المناخ: حالة من عدم الاستقرار فى الأحوال الجوية من اليوم حتى الأربعاء

الإثنين، 11 سبتمبر 2023 10:29 ص
مركز المناخ: حالة من عدم الاستقرار فى الأحوال الجوية من اليوم حتى الأربعاء أمطار
كتبت أسماء نصار

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قال الدكتور محمد على فهيم، رئيس مركز معلومات المناخ بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، إن هناك حالة من عدم الاستقرار فى الأحوال الجوية خلال الأيام القادمة، مشيرًا إلى أن ظاهرة النينو تعبر عن نفسها بقوة في صورة امتداداً للمنخفض السطحي المغلق القوي الذي يضرب المناطق الشرقية من ليبيا سوف يمتد هذه التأثير ليسبب حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية تبدأ من اليوم الإثنين على غرب البلاد وتمتد الثلاثاء والأربعاء إلى مناطق من شمال البلاد وقد تصل إلى مناطق من الدلتا والقاهرة.
 
أضاف فهيم أن المظاهر الجوية المتوقعة عبارة عن أمطار رعدية خفيفة إلى متوسطة وعواصف قد تكون مثيرة للرمال والاتربة ، مع انكسار كبير في درجات الحرارة على معظم الانحاء، حيث تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة، كما تشهد مناطق السواحل الشمالية وشمال الوجة البحرى أمطار خفيفة الي متوسطة تكون رعدية احيانا وقد تمتد إلى جنوب الوجة البحري والقاهرة الكبري ومدن القناة ومناطق من شمال الصعيد وسيناء وتستمر الحالة على فترات متقطعة يومي الاثنين والثلاثاء أما يوم الاربعاء تخف حدة حالة عدم الاستقرار وتنحصر الامطار الخفيفة إلى متوسطه علي السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري ومناطق متفرقة لمدن القناة وسيناء.
 
وأوضح فهيم أن المناطق المعرضة هى "السلوم – سيوة – مطروح – السواحل الشمالية – شمال الدلتا – مناطق متفرقة من الدلتا والقاهرة الكبرى  - مدن القناة – سيناء " وقد يشمل مناطق من مصر الوسطى " الفيوم -المنيا – بني سويف" والواحات البحرية في صورة عواصف قد تكون مثيرة للرمال والاتربة.

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