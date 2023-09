مدارس we للتكنولوجيا التطبيقية تتيح التقدم حتى 17 سبتمبر الجارى

كتب محمود طه حسين

أعلنت مدارس WE للتكنولوجيا التطبيقية ، أن آخر موعد للتقديم للطلاب الحاصلين علي الشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2022/2023، الأحد 17 سبتمبر، عبر الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، تيسيراً على الطلاب الراغبين في التقديم للالتحاق بالفروع الجديدة لمدارس WE للتكنولوجيا التطبيقية.

وأضحت مجموعة مدارس WE للتكنولوجيا التطبيقية، رابط التقديم للالتحاق بالمدارس بمحافظات قنا وأسيوط والقليوبية والبحيرة وجنوب سيناء وكذلك التقديم بالمرحلة الثانية لمدارس WE بمحافظات الإسكندرية والدقهلية والسويس والمنيا بحد أدنى 225 درجة، موضحة أن مدارس we للتكنولوجيا التطبيقية هي مدارس ثانوية فنية ثلاث سنوات بعد الشهادة الإعدادية الهدف منها إعداد فنى تكنولوجيست على أعلى مستوى تقنى في مجالات ( الاتصالات - تكنولوجيا المعلومات - البرمجة.

وتابعت مجموعة مدارس التكنولوجيا التطبيقية we:

يحصل الطالب بعد الإنتهاء من الدراسة على شهادة الدبلوم الفني المتخصص في التخصص الذى تمت دراسته على مدار سنوات الدراسة وشهادة خبرة من الشركة المصرية للاتصالات we واعتماد دولي من مؤسسة Pearson العالمية شهادات دولية في التخصص.