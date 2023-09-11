اليوم السابع
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الإثنين، 11 سبتمبر 2023 02:50 م
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محافظ الوادي الجديد يوجه بالتوسع فى مبادرات تخفيض أسعار المستلزمات المدرسية

الإثنين، 11 سبتمبر 2023 01:36 م
محافظ الوادي الجديد يوجه بالتوسع فى مبادرات تخفيض أسعار المستلزمات المدرسية جانب من الاجتماع
الوادي الجديد-ماهر البهنساوي

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عقد اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، اجتماعََا عبر الفيديو كونفرانس مع رؤساء المراكز، بحضور سيد محمود سكرتير عام المحافظة، وإبراهيم بركة سكرتير عام المحافظة المساعد وعدد من التنفيذيين المعنيين.
 
وخلال الاجتماع وجه المحافظ بالتوسع في تنفيذ مبادرات تخفيض أسعار المستلزمات المدرسية بالتعاون مع التجار؛ تخفيفًا عن كاهل أولياء الأمور بالتزامن مع حلول العام الدراسي الجديد وتكثيف جهود توفير السلع الغذائية الأساسية بأسعار مخفضة بالمنافذ التابعة للوحدات المحلية، والتوسع في فتح منافذ بالأحياء البعيدة والمناطق النائية.
 
كما وجه المحافظ بتشكيل لجان للمرور على مصانع ووحدات تخزين التمور للتأكد من مطابقتها للمواصفات وسلامة عمليات التخزين والتصنيع وتحصيل رسوم الحاصلات الزراعية بالوحدات المحلية وتشديد الرقابة على منافذ خروج الحاصلات ومتابعة حظر شوادر البيع العشوائي على الطرق السريعة وداخل أحياء المدن والالتزام بالأماكن المخصصة للبيع.

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