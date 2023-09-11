محافظ الوادي الجديد يتفقد مركز التكوين المهنى ومصنع الملابس الجاهزة بالخارجة

الوادي الجديد-ماهر البهنساوي

تفقد اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، اليوم الإثنين، مركز التكوين المهني بالخارجة، يرافقه سيد محمود سكرتير عام المحافظة، و محمد منير مدير عام التضامن الاجتماعي بالمحافظة.

وتفقّد المحافظ وحدة تصنيع وتعبئة التمور التابعة لمؤسسة التكافل الاجتماعي، وثلاجات حفظ التمور، مُوجهًا بعمل مقايسة لإنشاء وحدة تجميد إضافية، وإنهاء أعمال التشطيبات خلال الفترة المقبلة؛ لبدء تشغيل الوحدة والاستفادة من عائدها لصالح الحالات المستحقة.

كما استكمل بتفقّد مصنع الملابس الجاهزة، حيثُ اطلع على المنتجات المعروضة، ووجّه بالبدء في تصنيع الزي الموحد للعاملين بالمديريات، والتنسيق مع التربية والتعليم لتجهيز الأعلام الخاصة بالمدارس.

من ناحيةٍ أخرى، قام المحافظ بزيارة المدينة الشبابية للاطلاع على الموقف الأخير للإنشاءات، مُشددًا على ضرورة الانتهاء من الأعمال الإنشائية واللاند سكيب والملاعب وفق الموعد المحدد.

وعلى جانب آخر، تفقّد محافظ الوادي الجديد، اليوم الإثنين مقر المدرسة الرسمية الدولية (I.P.S) بمدينة الخارجة؛ للاطمئنان على جاهزيتها، يرافقه المهندس سيد عبد العزيز وكيل التربية والتعليم، والمهندسة إيمان صبر مدير فرع الأبنية التعليمية بالمحافظة، ولفيفٌ من التنفيذيين المعنيين. ووجّه المحافظ بإنهاء فرش القاعات الدراسية، وتنجيل الملعب ورصف أرض الفناء بالهليكوبتر، وعمل لوحات جدارية وزراعة الأحواض مراعاةً للمظهر الجمالي، كما وجّه بعمل مطبات صناعية أمام المدرسة حرصًا على سلامة الطلاب. وقال محافظ الوادى الجديد أن التوسع في إنشاء المدارس الخاصة والدولية بالمحافظة؛ سعيًا للاستثمار في الأجيال القادمة، وتقديم خدمات تعليمية متميزة تواكب أحدث المعايير الدولية.



محافظ الوادي الجديد يتفقّد استعدادات المدرسة الرسمية الدولية تمهيدًا لدخولها الخدمة