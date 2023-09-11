محافظ المنوفية: متابعات لتوصيل أعمال الصرف الصحى ببركة السبع

تابع اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ المنوفية الموقف التنفيذى، لأعمال توصيل خدمة الصرف الصحى إلى قرى كفر هلال وطوخ طنبشا ببركة السبع، لتسريع معدلات الأداء وتحقيق نقلة نوعية بمستويات الإنجاز، في إطار خطة محافظة المنوفية بالارتقاء ورفع كفاءة مشروعات البنية التحتية لمشروع الصرف الصحي وتوصيل الخدمة للمناطق الحرومة للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وتغيير واقعهم إلى الأفضل.

وأوضح اللواء وحيد الحضرى رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة بركة السبع أنه تم البدء الفعلي لحفر الوصلات المنزلية بقرية كفر هلال، بالإضافة إلى استمرار أعمال الحفر بخط طرد الحلامشة بكفر نفرة، وجارى مد خطوط الصرف المنزلية بقرية طوخ طنبشا، وذلك استجابة لمطلب الأهالى وضمن خطة المحافظة للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين كونها تمس حياتهم اليومية بشكل مباشر.

ومن جانبه أكد محافظ المنوفية ضرورة التنسيق الكامل بين كل القطاعات والأجهزة التنفيذية لتذليل كل العقبات والإسراع في تنفيذ الأعمال لتحقيق إنجازات مرضية على أرض الواقع للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.