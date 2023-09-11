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محافظ القليوبية يفتتح معرض "أهلا مدارس" للمستلزمات والأدوات المدرسية ببنها

الإثنين، 11 سبتمبر 2023 10:18 م
محافظ القليوبية يفتتح معرض "أهلا مدارس" للمستلزمات والأدوات المدرسية ببنها محافظ القليوبية يفتتح معرض أهلا مدارس
القليوبية إبراهيم سالم

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افتتح عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، مساء اليوم الإثنين، معرض "أهلا مدارس"، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، لتوفير المستلزمات والأدوات المدرسية للمواطنين بأسعار مخفضة بمدينة بنها، جاء ذلك بحضور الدكتور محمد الفيومي عضو مجلس النواب ورئيس الغرفة التجارية بالقليوبية، ومحمد مرعي رئيس مدينة بنها، وعيد عبد الله وكيل وزارة التموين، وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.
 
وقال المحافظ، إن إقامة تلك المعارض تأتي في إطار تنفيذ تكليفات رئيس الوزراء، وتعليمات وزير التنمية المحلية، بالتنسيق بين مديرية التموين والغرفة التجارية ومبادرة "كلنا واحد" للعمل على رفع المعاناة عن كاهل الأسرة المصرية وتوفير كافة المستلزمات والاحتياجات للطلاب بمراحل التعليم المختلفة بأسعار مخفضة بالتنسيق مع كبرى الشركات والمكتبات تزامنا مع اقتراب العام الدراسي.
 
والتقى المحافظ بعدد من المواطنين خلال جولته في المعرض، وذلك للاطمئنان منهم على مدى ملائمة أسعار المعروضات والاستماع لمقترحاتهم، مشيرا إلى أنه تم التوجيه بإطالة مدة المعرض حتى بداية شهر أكتوبر ولمدة شهر.
 
كما أوضح محافظ القليوبية، أن المعرض يشارك به عدد من أصحاب المصانع والمحال التجارية والمكتبات الكبرى حيث تضم أقسامه كافة احتياجات الطلبة من مستلزمات مدرسية وملابس وشنط وأحذية بأسعار مخفضة تتراوح ما بين 20 الى 30% على كافة المستلزمات المدرسية، علاوة على توفير بعض السلع الغذائية والمواد التموينية بأسعار مخفضة تيسيراً على المواطنين والتخفيف عن كاهلهم في ظل ارتفاع الأسعار واحتكار التجار للأسواق واستغلالهم للمواسم التي تشهد اقبالاً كبيراً من المواطنين على شراء المنتجات لسد احتياجاتهم.
 
ووجه المحافظ، مديرية التموين ورؤساء الوحدات المحلية بالمرور ومتابعة قوائم الأسعار للمنتجات المعروضة طوال فترة إقامة المعارض، لتحقيق الاستفادة المرجوة منها مع التركيز على المنتج المصري بهدف تعميق الصناعة المحلية.
 
الاحذية
الاحذية

المعرض
المعرض

محافظ القليوبية يفتتح معرض أهلا مدارس
محافظ القليوبية يفتتح معرض أهلا مدارس

معرض أهلا مدارس
معرض أهلا مدارس

 


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