اليوم السابع
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محافظ الجيزة: خدمة الصرف الصحى تغطى 60% من المحافظة

الإثنين، 11 سبتمبر 2023 02:18 م
محافظ الجيزة: خدمة الصرف الصحى تغطى 60% من المحافظة احتفالية محافظة الجيزة لتسليم أجهزة كهربائية للفتيات المقبلات على الزواج
كتبت – مرام محمد

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قال اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة إن الدولة المصرية تعمل على تحسين مستوى معيشة المواطنين وخاصة الشباب من خلال التوسع في المشروعات التنموية وبناء المدن الجديدة، مستشهداً بمستوى التطور فى البنية التحتية بالمحافظة وما تم إنجازه بمشروعات الصرف الصحي بالمحافظة، مشيرا إلى أن تلك الخدمة كانت تغطي 12% فقط من المحافظة والآن وصلت نسبة تغطية خدمة الصرف الصحي إلى 60% من المحافظة ومع انتهاء مشروعات حياه كريمة ستصل إلى نسبة 95%، وهو ما يعكس مدى الجهد المبذول لتحسين حياة المواطنين.

جاءت تصريحات المحافظ على هامش الاحتفالية التي نظمتها المحافظة، اليوم الإثنين، لتسليم 108 أجهزة كهربائية لـ40 فتاه مقبلة على الزواج مقدمة من إحدى المؤسسات الخيرية، وذلك لمساعدتهن في إتمام زفافهن واستكمال ما ينقصهن لتجهيز منزل الزوجية ولإدخال الفرحة علي قلوبهن.

ووجه المحافظ خلال كلمته رسالة للفتيات المقبلات علي الزواج أن يكن أمهات مثاليات وأن يخرجن للمجتمع أبناءً يمتلكون التعليم الجيد والثقافة والقدرات التي تساهم في بناء الوطن وغرس القيم الأخلاقية الحميدة بهم.

كما وجه المحافظ رسالة إلى المجتمع وخص بالذكر الأهالي والأسر بضرورة تخفيف مصاريف الزواج المختلفة والتي تُعدّ من أكبر معوقات الزواج وعدم المبالغة في التأثيث وشراء الأجهزة.

ومن جانبهم قدمت الفتيات المستحقات الشكر لمحافظ الجيزة ولمؤسسة مصطفي وعلي أمين الخيرية لإستقبالهن اليوم بديوان عام المحافظة وتوزيع الأجهزة الكهربائية عليهن وتوفير احتياجاتهن المعيشية ليحيوا حياة كريمة.


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