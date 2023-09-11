محافظ الإسكندرية يشهد الاحتفال بتكريم الطلبة المتفوقين من أبناء المحافظة

الإسكندرية جاكلين منير

شهد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، اليوم، حفل تكريم الطلبة المتفوقين من أبناء الإسكندرية بمختلف المراحل الدراسية ودبلوم الخط العربي، الذي تنظمه مديرية التربية والتعليم تحت إشراف عربي أبو زيد مدير المديرية بالإسكندرية.



وفي كلمته، أعرب محافظ الإسكندرية على حرصه الدائم على دعم ورعاية المتفوقين في كافة المجالات تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بضرورة الإهتمام بالنشء وبناء نظام تعليمي يهدف لبناء القدرات المهارية والإبداعية لابنائنا الطلاب، ضمن إطار مجتمعى متكامل، يقوم على التوازن الدقيق بين الحقوق والواجبات لبناء الجمهورية الجديدة .



ومن جانبه؛ قدّم الدكتور عربي أبوزيد الشكر لمعالي المحافظ لدعمه المستمر في سبيل النهوض والارتقاء بالعملية التعليمية وحرصه الدائم على تكريم أبنائنا الطلاب المتميزين، كما قدم الشكر لأولياء الأمور الذين بذلوا الجهد مع ابنائهم لتحقيق هذا التفوق وأشاد بدور كافة المؤسسات والجهات ذات الصلة بالعملية التعليمية ومجلس الأمناء ومؤسسات المجتمع المدني لقيامهم بدورهم المتميز في ضوء المسؤوليه المجتمعية.



وخلال الحفل كرم محافظ الإسكندرية الطالبة الحاصلة علي المركز الأول علي مستوي محافظة الإسكندرية بالثانوية العامة أدبي و أوائل التعليم الفني ، وأوائل ذوي الهمم بالمرحلتين الثانوية والإعدادية على مستوى المحافظة ،كما تم تكريم 38 طالبا حصلوا على نتيجة 100% في الشهادة الإعدادية و30 طالبا من أوائل الثانوية العامة على مستوى المحافظة، كما تم تكريم أوائل دبلوم الخط العربي على مستوى الجمهورية ليصل عدد المكرمين 92 متفوق من ابناء الإسكندرية.



