محافظ أسوان يستعرض مع سفير بيلاروسيا فرص الاستثمار والسياحة.. صور

أسوان - عبد الله صلاح السبيع

استقبل اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان ، بمكتبه، اليوم، الإثنين، سفير دولة بيلاروسيا لدى مصر سيرجى تيرنتيف، يرافقه سكرتير أول بالسفارة كيريل تشوبرن، وذلك بحضور المهندسة فاطمة إبراهيم السكرتير العام، وأيضًا الدكتور أحمد فرمان مستشار المحافظة للسياحة والأثار والهوية البصرية، والدكتور حسن الشقطى مستشار المحافظة الإقتصادى، والمهندسة دينا إبراهيم مسئول التعاون الدولى.

ورحب اللواء أشرف عطية، بسفير دولة بيلاورسيا لزيارته لأسوان للاستمتاع بالمنتج السياحى المتنوع، مؤكدًا أن هناك تعاونا بناء ومثمرًا دائمًا بين الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس جمهورية مصر العربية، ورئيس دولة بيلاورسيا ألكسندر لوكاشينكو، وهو الذى يعكس متانة وعمق العلاقات بين البلدين على قاعدة من التعاون المشترك فى مجالات عديدة والتى شهدت تطوراً كبيراً فى الأونة الأخيرة على مختلف الأصعدة، فضلاً عن التنسيق وتبادل الخبرات.

واستعرض محافظ أسوان، الفرص السياحية والاقتصادية والاستثمارية التى تتفرد بها عاصمة الشباب والإقتصاد والثقافة الإفريقية والمشتى العالمى لإستغلال الثروات التعدينية والمحجرية، ولاسيما الجرانيت والرخام، والتلك والفوسفات، والتى تصل لإحتياطات تكفى لأكثر من 250 عام ، بالإضافة إلى مشروعات الطاقة المتجددة ، والمنطقة اللوجستية المتكاملة بكركر ، وهو الذى يتكامل مع ما تقوم به الدولة المصرية أيضاً من تحقيق إنجازات متتالية بتنفيذ مشروعات غير مسبوقة فى المبادرات الرئاسية كحياة كريمة ، والتأمين الصحى الشامل، والتحول الرقمى مما ساهم فى حصول أسوان على العديد من الجوائز ، متمنياً بأن تتوج أوجه التعاون بتوقيع تؤامة بين أسوان وإحدى المدن البلاروسية، لتحقيق المزيد من توطيد العلاقات بين الجانبين.

وقدم سفير بلاروسيا، شكره لمحافظ أسوان على حفاوة الإستقبال ، وإطلاعه على كافة المقومات التى تمتلكها هذه المحافظة ، وهو الذى دفعه للاهتمام بفتح آفاق للتعاون من خلال التجهيز لتوقيع إتفاقية التؤامة ، والتى سترتكز عناصرها على الجانب الإقتصادى ، والإستغلال الأمثل للسياحة العلاجية، والمزايا التى تتفرد بها أسوان فى هذا المجال والإستشفاء الصحى ، معرباً عن سعادته بأنه تولى منصبه فى توقيت عظيم ليشاهد هذه الإنجازات الكبيرة التى تشهدها الدولة المصرية خلال الفترة الحالية ، وفى نهاية اللقاء تبادل محافظ أسوان وسفير بلاروسيا الدروع والهدايا التذكارية وذلك تعبيراً وإعتزازاً وتقديراً لعلاقات الصداقة بين مصر وبيلاروسيا.