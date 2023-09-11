مجلس حكماء المسلمين ينعى ضحايا الإعصار "دانيال" في ليبيا ويدعو لتقديم الدعم

كتب لؤى على

نعى مجلس حكماء المسلمين برئاسة فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف رئيس مجلس حكماء المسلمين، ضحايا الإعصار "دانيال" الذى ضرب ليبيا، وأسفر عن سقوط عشرات الضحايا والمصابين.

ودعا مجلس حكماء المسلمين إلى ضرورة العمل على تقديم الدعم والإغاثة العاجلة للمتضررين جراءَ ما شهدته عدةُ مدن في المنطقة الشرقية من دولة ليبيا من أمطار غزيرة وسيول تسببت في أضرار بالغة وإعلان عدد من المناطق منكوبة.

وتقدَّم مجلس حكماء المسلمين بخالص التعازي لدولة ليبيا قيادة وشعبًا، ولأهالي وأسر الضحايا، سائلًا المولى عز وجل أن يتغمد الضحايا برحمته، وأن يمنَّ على المصابين بالشفاء العاجل.