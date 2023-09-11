مباحث بلبيس تضبط المتهمين بقتل طفلين شقيقين والتخلص منهما بترعة كفر أبو نجم

الشرقية- فتحية الديب

تمكن ضباط مباحث مركز شرطة بلبيس بمديرية أمن الشرقية، من كشف غموض اختفاء طفلين شقيقين بعد نحو 9 أيام من اختفائهما عن منزلهما بقرية كفر أيوب بنطاق مركز بلبيس، حيث تم العثور عليهما في حالة تحلل في مياه ترعة كفر أبو نجم بمركز أبو حماد، حيث تبين أن مرتكبي الواقعة أب ونجله جيران أسرة الطفلين، وتم ضبطهما.

كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، تلقت إخطارًا يفيد بورود بلاغ بالعثور على جثة الطفلين رحيم ال ح، 6 سنوات، وشقيقه إسلام ال ح، 5 سنوات، في حالة تحلل بمياه ترعة بنطاق مركز أبوحماد.

تم نقل الجثتين إلى ثلاجة حفظ الموتى في مستشفى القرين المركزى والتحفظ عليهما تحت تصرف النيابة العامة، تم تشكيل فريق بحث جنائي، وتبين من التحريات الأولية أن الطفلين متغيبان عن منزل أسرتهم منذ 9 أيام بدائرة مركزبلبيس، فيما تحرر عن ذلك المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة وملابساتها وكيفية حدوثها.

وتبين من التحريات أن وراء ارتكاب كل من: م.ص م ع، 65 سنة، موظف بالمعاش، ونجله 33 سنة، جيران أسرة المجني عليهم، وتبين أن المتهم الأول استدرج الطفلين وضربهم على رأسهم وخنقهم ووضع الجثتين في شيكارة، وساعده نجله في نقل الجثث على موتوسيكل وإلقائهما في مياه ترعة أمام قرية وجرفهم التيار لمكان العثور عليهم.

تم ضبط المتهمين، وتحرر عن الواقعة المحضر 5339 إداري مركز بلبيس لسنة 2023، فيما تم احالتهما للنيابة العامة لمناقشتها وسماع أقوالهما للوقوف على أسباب مدى ارتكابهما الجريمة ، وبالعرض على النيابة العامة قررت انتداب الطب الشرعي لتشريح الجثتين وبيان سبب الوفاة وكيفية حدوثها، وصرحت بالدفن عقب الانتهاء من الصفة التشريحية، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة وملابساتها.