ماذا تعرف عن أكتوبر؟ مسابقة ثقافية تطلقها مجلة نور للأطفال

كتب لؤى على

أعلنت مجلة نور للأطفال عن مسابقة ثقافية للأطفال البراعم بمناسبة اليوبيل الذهبي لنصر أكتوبر المجيد، احتفاء بهذه المناسبة الوطنية العظيمة من تاريخ الوطن، ودعم لقيم الولاء والانتماء بين أبنائناً وبناتناً الصغار وتنمية روح الإبداع والابتكار لديهم بما يسهم في تعزيز قدراتهم وتقوية الروابط بينهم وبين التراث الوطنى وملاحم أبطال مصر عبر الزمان والمكان.

وقالت د. نهى عباس رئيس تحرير نور ان المسابقة تهدف إلى حث الأطفال على البحث والقراءة عن حرب أكتوبر والتعرف على قصة العبور العظيم وأبطال هذا النصر، ثم التعبير عن ذلك بأسلوبهم من خلال كتابة قصة أو مقال بعنوان ماذا تعرف عن أكتوبر؟ وستقدم جوائز مالية لعدد 3 فئات عمرية بقيمة 1000 جنيه للفائز من كل فئة، وتشمل الفئات العمرية من (٦-٩) سنوات، ( ١٠-١٤) عاماً، (١٥-١٨) عاماً، على أن يتم نشر الأعمال الفائزة في المجلة، ويتم تقديم الأعمال حتى 30 سبتمبر، وتكتب بيانات المتسابق داخل الملف المرفق، حيث لا تزيد القصة أو المقال عن ٥٠٠ كلمة ويتم إرسال الملف بصيغة (بى دي إف ) فقط وعدم تكرار إرسال الملف مع الالتزام بإرسال ملف واحد لكل مشترك ويتم فحص الأعمال، ثم إعلان النتيجة، وترسل الأعمال على الملف التالي:

https://noormaga.com/9685/