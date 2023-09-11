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فتح باب طلبات الخدمة العامة للعمل بوظيفة "معلمة قرآن كريم" بأزهرية القليوبية.. اعرف الشروط

الإثنين، 11 سبتمبر 2023 04:04 م
فتح باب طلبات الخدمة العامة للعمل بوظيفة "معلمة قرآن كريم" بأزهرية القليوبية.. اعرف الشروط عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية
القليوبية إبراهيم سالم

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أعلنت إدارة شئون القرآن الكريم بمنطقة القليوبية الأزهرية، عن بدء تلقي طلبات الخدمة العامة للعمل بوظيفة "معلمة قرآن كريم"، مقابل مكافأة شهرية 700 جنيه، ولمدة 8 شهور، تبدأ من 1 / 10 / 2023م، وذلك على أن يكون المؤهل المطلوب مؤهلاً عاليًا جامعة الأزهر "تخصص شرعي أو عربي".

وأوضحت المنطقة الأزهرية، أن الشروط التي يتم توافرها في المعلمات الراغبات في التقديم، وهي الحصول على مؤهل عالي من جامعة الأزهر الشريف تخصص شرعي أو عربي.

أما فيما يتعلق بشأن أماكن التوزيع يتم تكليف مديري إدارات شئون القرآن الكريم بالمنطقة الأزهرية بتوزيع من يؤدين الخدمة العامة على أماكن قريبة من محل سكنهن داخل الإدارات التعليمية التي يتبعونها شريطة وجود عجز داخل المعهد المكلفين به.

وبالنسبة للمهام الوظيفية التي سوف تؤديها المكلفة كل واحدة منهن بالعمل داخل فصول المرحلة الابتدائية في تحفيظ وتدريس مادة القرآن الكريم وتصحيح الاختبارات الخاصة به، كما سيتم عقد دورات تدريبية لهن بعد صدور أسماء وبيانات المعلمات المرشحات للعمل قبل استلامهن العمل، من أجل تأهيلهن على العمل كمحفظات للقرآن الكريم وتجويده على أن تكون الدورة التدريبية تحت إشراف مديري إدارة شؤون القرآن بالمنطقة.

 


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