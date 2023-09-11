غلق وتشميع ورشة حدادة مخالفة بالوراق بعد شكوى مواطنين من الإزعاج

كتبت - مرام محمد

كلف اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة رئيس حي الوراق ومدير شرطة المرافق بتكثيف حملات رفع الإشغالات ومنع التعديات على الطريق العام للمحال والمنشآت التجارية وتحقيق الانضباط.

وتابع محافظ الجيزة جهود حي الوراق وبالتعاون مع شرطة المرافق في الاستجابة للشكاوي الواردة من المواطنين القاطنين بمنطقة سوق العمارنة بالوراق، حيث شنت أجهزة المحافظة حملة مكبرة استهدفت المحلات المتعدية على الطريق العام ورفع الإشغالات والباعة الجائلين والتي ساهمت في تسهيل الحركة المرورية.

وأسفرت حملات حي الوراق عن غلق وتشميع ورشة تعمل في مجال صناعة المشغولات الحديدية والأبواب بشارع الهدى المتفرع من كورنيش النيل، وذلك استجابة لشكاوى المواطنين نظراً لصدور ضوضاء منها على مدار اليوم وعدم الالتزام بمعايير الحماية المدنية باستخدام معدات تقطيع ولحام وأدوات وكابلات كهربائية بضغوطات عالية تسببت في العديد من المشكلات للمواطنين بالمنطقة بالإضافة إلى عدم الالتزام بمواعيد الغلق وغير مرخصة.

وشدد محافظ الجيزة على مواصلة شن الحملات والمتابعة الدورية لعدم عودة حالات التعدي.