"عيد الفلاح" و"تأثير التكنولوجيا على الأطفال".. فعاليات بفرع ثقافة الإسماعيلية

الإسماعيلية- صبرى غانم

قدمت المواقع الثقافية بالإسماعيلية، عدداً من الفعاليات الثقافية والفنية، المقدمة للرواد ضمن فعاليات الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، وإقليم القناة وسيناء الثقافي برئاسة أمل عبد الله، من خلال فرع ثقافة الاسماعيلية برئاسة شيرين عبد الرحمن.

ونظم بيت ثقافة طفل القنطرة شرق ورشة حكي بمناسبة الاحتفال ب عيد الفلاح بحضور أطفال البيت تناولت فيها أمينة المكتبة بديعة عبده دور الفلاح في الاقتصاد ومكانته في المجتمع وسبب اختيار اليوم للاحتفال بالفلاح والميزات التي قدمتها ثورة يوليو للفلاح المصري.

كما نفذت مكتبة أبوصوير الثقافية ورشة رسم بالتعاون مع دار الرحمن للأطفال، بعنوان (الريف المصري) بمناسبة الاحتفال بعيد الفلاح، تنفيذ عبد الرحمن فراج، ورسم مظاهر من الحقل والريف المصرى إشراف أحمد شافعي مدير المكتبة.

وتم أيضًا خلال الورشة الحديث عن الدور الهام للفلاح في حياتنا، وأن زراعة الأرض هي أساس تأمين الغذاء لكل الناس.

كما نظمت مكتبة السبع ابار الثقافية محاضرة بعنوان (مؤسسات الدولة المصرية وتكاتفها فى التصدى للأرهاب) ضمن نشاط المكتبات القى المحاضرة محمد صلاح ابراهيم تناول المحاضر في عدة نقاط منها دور المؤسسات الأمنيه (الجيش - الشرطه )، دور المؤسسات الدينية، دور المؤسسات التعليمية، دور المؤسسات الثقافية، التعاون مع المؤسسات المصرية فى التصدى للإرهاب.

يأتى ذلك فى إطار مبادرة وزيرة الثقافة الدكتورة نيفين الكيلانى تحت عنوان "ثقافتنا في إجازتنا" والاحتفال بالأعياد والمناسبات القومية.