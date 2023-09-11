عش دبابير يغلق طريق رئيسي بالقرب من منطقة ساحلية في بريطانيا.. فيديو

أ ش أ

وذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية أن رجال الإطفاء في بريطانيا أغلقوا الطريق، واستخدموا أكبر رافعة في البلاد، بعد اكتشاف عش دبابير آسيوي ضخم في أعلى إحدى الأشجار، حيث كان من الضروري إزالة عش تلك الدبابير التي تعتبر من الأنواع الغازية للبيئة.

وأضافت الصحيفة أن فريق تعقب الدبابير في جزيرة القنال الإنجليزي تمكّن من تعقب تلك الدبابير الخطيرة، بمساعدة رجال الإطفاء ورافعة بطول 32 مترا، بعد أن تم رصدها على قمة إحدى أشجار البلوط الضخمة في جزيرة "جيرنسي" الواقعة في القنال الإنجليزي، والتي تمثل فيها الأنواع الغازية تهديدا للسيطرة على المنطقة، وبالتالي تهدد الأنواع المحلية ونحل العسل.

وأوضحت الصحيفة أنه كان من الضروري إغلاق الطريق بالكامل أمام المركبات والمشاة، لأن عش دبابير كان قريبا جدا من مجموعة من مناطق السباحة الساحلية بالقرب من جزيرة "سان بيتر بورت" الواقعة في القنال الإنجليزي.

وأشار فرانسيس راسل منسق استراتيجية التعامل مع الدبور الآسيوي، إلى أنه تمت إزالة العش بأمان.. موضحا أن فريق تعقب الدبابير عثر على تسعة أعشاش، وأزال خمسة أخرى خلال الشهر الماضي.

ولفت فرانسيس راسل إلى أنه يجرى الآن تنفيذ الخطط لإزالة العدد القليل المتبقي من الأعشاش، ولكنها أصبحت صعبة بشكل خاص بسبب مواقعها.. مضيفا أن الجزيرة الآن في سباق مع الزمن، حيث إنها مهددة باجتياح الأنواع الغازية.

ويشكل هذا الدبور الآسيوي تهديدا كبيرا للتنوع البيولوجي في بريطانيا، لأن 30% من نظامه الغذائي يتكون من نحل العسل، وهذا يعني أن الأنواع الغريبة تهدد بإحداث الفوضى في تلقيح الحشرات وأنشطة تربية النحل.