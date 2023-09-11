عاصفة قوية تُغرق الزوارق في ميناء "تانيت" بموريتانيا

وكالات

غرقت عاصفة تعرض لها ميناء تانيت في موريتانيا العديد من الزوارق التي كانت راسية في هذه الميناء.

وأكد عدد من ملاك الزوارق لـ"وكالة الأخبار" غرق زوارقهم بشكل كامل جراء العاصمة، لافتين إلى أنهم حاولوا التواصل مع العديد من الجهات الرسمية لإنقاذ الزوارق دون جدوى.

وأشار ملاك الزوارق إلى أنهم حاولوا الاتصال بإدارة الميناء، أو بخفر السواحل للتدخل، غير أن لم يجدوا أي تجاوب، مؤكدين أن العاصفة أدت لخسائر مادية معتبرة، وبعضهم خسر كل ممتلكاته جراءها.

ويقع ميناء تانيت على بعد 60 كلم شمال غرب نواكشوط، وهو تابع لمركز امحيجرات الإداري في مقاطعة بنشاب بولاية إنشيري.

وتم تدشين الميناء يوم 10 ديسمبر 2018 من طرف الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز.