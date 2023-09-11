طرق الحصول على تذاكر القطارات.. منها 3 أونلاين

كتب سيد الخلفاوى

أتاحت الهيئة القومية ل سكك حديد مصر ، عدة طرق للحصول على تذاكر السفر على جميع القطارات، وذلك تيسيراً على جمهور الركاب ولمواجهة التكدس أمام شبابيك التذاكر، وذلك فى إطار سياسة التحديث والتطوير التى تقوم بها وزارة النقل متمثلة فى الهيئة القومية لسكك حديد مصر بمختلف قطاعاتها وتنفيذاً لتوجيهات الفريق مهندس كامل الوزير – وزير النقل بالإرتقاء بمستوى الخدمة المقدمة لجمهور الركاب .



طرق الحصول على تذكرة القطار: 1- شبابيك التذاكر بمحطات القطارات .

2- الحجز الالكتروني - أون لاين- من خلال موقع الحجز الالكترونى .

3- من خلال التطبيق الرسمي لسكك حديد مصر للاندرويد والأيفون

4- المكاتب المتاحة بالهيئات والنقابات الحكومية ببعض اماكن الجمهورية .

5- من خلال منظومة الدفع الفوري للحجز علي قطارات ( الثالثة المكيفة – التهوية الديناميكية ) من خلال منافذ ووكلاء البيع المنتشرة علي مستوي الجمهورية وتقدر بـ 320 منفذ .

6- يمكن حجز التذاكر قبل السفر بـ14 يوم .

7- يمكن الدفع بالكروت الذكية ( كروت الإئتمان – كروت الخصم المباشر ال Debit Card ) لسداد قيمة التذاكر ببعض شبابيك حجز وصرف التذاكر