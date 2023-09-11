ضوابط وإجراءات إلغاء تراخيص المحال التجارية والعامة

كتبت – مرام محمد

تتيح وحدات الإدارة المحلية والمراكز التكنولوجية بالمراكز والأحياء، العديد من الخدمات لأصحاب المحال، منها خدمة إلغاء تراخيص المحال التجارية والصناعية والعامة، وذلك باتباع الإجراءات والخطوات التالية:

أولا: المعايير المؤهلة للحصول على الخدمة

1- مالك المحل أو مستأجر أو وكيل أعمال (بتوكيل رسمي موثق).

2- عدم وجود مخالفات أو مستحقات متأخرة.

ثانيا: المستندات المطلوبة

-في حالة طلب الإلغاء من المرخص له الأصلي أو وكيله:

1- أصل رخصة المحل أو مستخرج رسمي منها في حالة فقدها.

2- صورة بطاقة الرقم القومي لصاحب الترخيص المطلوب إلغاؤه أو الوكيل عنه بموجب توكيل رسمي خاص بإلغاء الترخيص، وفي هذه الحالة يرفق التوكيل بالطلب.

3-موافقة مديرية التموين والتجارة الداخلية بالنسبة للمحال ذات الصلة بالحصص التموينية.

4- إيصال سداد رسوم التفتيش عن العام الحالي.

5- ما يفيد إخطار مصلحة الضرائب بالإلغاء.

6- موافقة من مكتب القوى العاملة الذي تتبعه المنشأة عن إلغاء الترخيص.

-في حالة وفاة المرخص له الأصلي يضاف للمستندات السابقة ما يلي:

1- توكيل رسمي خاص من الورثة لأحدهم أو وكيل عنهم لاتخاذ إجراءات الإلغاء.

2- إعلام وراثة.

3- موافقة النيابة الحسبية (في حالة وجود قصر).

ثالثا: الإجراءات

1- ملء النموذج الخاص بالخدمة.

2- تقديم المستندات المطلوبة للخدمة.

3- فحص الأوراق والمستندات بمعرفة الإدارة الهندسية المختصة.

4- تلقي الخدمة.