ضبط 83 ألفًا و838 مخالفة مرورية متنوعة فى 24 ساعة

كتب محمود عبد الراضى _ عبد الله محمود

واصلت الإدارة العامة للمرور توجيه الحملات المرورية لتحقيق الانضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدى السيارات وضبط المخالفين منهم.. حيث أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط (83838) مخالفة مرورية متنوعة، من بينها المخالفات التالية:

(25642) مخالفة تجاوز السرعة المقررة.

(1180) مخالفة السير بدون تراخيص.

(9) مخالفات موقف عشوائى.

(16) مخالفة شروط التراخيص.

(1873) مخالفة التحدث فى الهاتف المحمول أثناء القيادة.

(9) مخالفات دراجات نارية.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.