ضبط 36 مخبزًا بلديًا لإنتاجها خبزا ناقص الوزن وتهريب الدقيق المدعم بالبحيرة

وتصرف المخابز البلدية على مستوى كل محافظات الجمهورية الخبز البلدي المدعم لأصحاب البطاقات التموينية بشكل منتظم بعد عودة تشغيل "سيستم صرف الخبز" .

وقال عبد الله غراب رئيس الشعبة العامة للمخابز إنه جارٍ صرف الخبز المدعم لأصحاب البطاقات التموينية بشكل منتظم وأنه بمجرد حدوث عطل في نظام "تشغيل الصرف الإليكتروني " وجه الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية بصرف الخبز "يدويا" في إطار الحرص على توفير الخبز للمواطنين وهو ما حدث بالفعل منذ الساعة 7 صباحا، كما تم إصلاح تعطل "السيستم " مؤكدا أن من لديه بطاقة تموين وتوجه إلى المخبز حصل على الخبز المدعم بمعدل 5 أرغفة لكل مواطن مقيد بالبطاقة.

وأكد عبد الله غراب فى تصريحات لـ "اليوم السابع"، حرص وزارة التموين بقيادة الدكتور على المصيلحى وزير التموين على تذليل أى عقبات تواجه منظومة صرف الخبز حيث يتم توفير حصص الدقيق لجميع المخابز على مستوى الجمهورية بشكل مستمر.