ضبط عصابة تسرق الشقق بأسلوب الكسر في دمياط

نجحت الداخلية في ضبط تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فى سرقة شقق المواطنين بأسلوب "كسر الباب" بمحافظة دمياط فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تم تداوله بأحد الحسابات الشخصية على موقع "فيس بوك" متضمنًا تعليق إدعت خلاله صاحبة الحساب بقيام شخصين بسرقة شقة مصطافين كان يقطنها شقيقها وأصدقائه بمدينة رأس البر بمحافظة دمياط .
بالفحص تبين أنه بتاريخ 22/8/2023 تبلغ لقسم شرطة رأس البر بمديرية أمن دمياط من ( طالب ) بإكتشافه سرقة (4 هواتف محمولة – حقيبة يد – مبلغ مالى – ملابس – بطاقات الرقم القومى) من داخل شقة مستأجرة "مصيف" كائنة بدائرة القسم ، ومقيم بصحبته 4 من أصدقائه أحدهم شقيق الشاكية "صاحبة الحساب".
عقب تقنين الإجراءات أمكن تحديد وضبط مرتكبا الواقعة (عاطلين "لأحدهما معلومات جنائية" - مقيمان بمحافظة الغربية) وبمواجهتهما قررا بقيامهما بتكوين تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فى سرقة شقق المصطافين بتلك المدينة أثناء تواجد قاطنيها بالخارج بأسلوب "كسر الباب" وإرتكاب الواقعة محل الشكوى وكذا عدد 4 وقائع سرقة أخرى بذات الأسلوب ، كما تم بإرشادهما ضبط كافة المسروقات المستولى عليها وكذا الأدوات المستخدمة، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.
الظروف المشددة لعقوبة السرقة:-
يعاقب بالحبس مع الشغل:
- على السرقات التي تحصل فى مكان مسكون أو معد للسكن أو فى ملحقاته أو فى أحد المحلات المعدة للعبادة.
- على السرقات التي تحدث فى مكان مسور بحائط أو بسياج من شجر أخضر أو حطب يابس أو بخنادق. ويكون ذلك بواسطة كسر من الخارج أو تسور أو باستعمال مفاتيح مصطنعة.
- على السرقات التي تحصل بكسر الأختام المنصوص عليها فى الباب التاسع من الكتاب الثاني .
-على السرقات التي تحصل ليلا.
-على السرقات التي تحصل من شخصين فاكثر.
-على السرقات التي تحصل من الخدم بالأجرة إضرارا بمخدوميهم ، أو المستخدمين أو الصناع أو الصبيان فى معامل أو حوانيت من استخدموهم أو ف المحلات التي يشتغلون فيها عادة.
-على السرقات التي تحصل من المحترفين بنقل الأشياء فى العربات أو المراكب أو على دواب الحمل ، أو أي إنسان أخر مكلف بنقل أشياء أو أحد اتباعهم ، إذا سلمت إليهم الأشياء المذكورة بصفتهم السابقة.
-على السرقات التي ترتكب أثناء الحرب على الجرحى حتى من الأعداء .
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