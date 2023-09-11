ضبط شخص بحوزته مخدرات وسلاح بالدقهلية

كتب محمود عبد الراضي ـ إيهاب المهندس

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما ضبط العناصر الإجرامية حائزي ومتجري المواد المخدرة والأسلحة والذخائر غير المرخصة.

أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة مديرية أمن الدقهلية تردد (أحد العناصر الإجرامية "سبق اتهامه فى 6 قضايا "قتل، مخدرات ، سلاح أبيض ، خيانة أمانة" ، ومطلوب ضبطه وإحضاره فى قضية "مخدرات") على دائرة مركز شرطة شربين بمديرية أمن الدقهلية.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه.. وبحوزته (كمية من مخدر الحشيش وزنت 3 كيلو جرام - كمية من مخدر البانجو وزنت 10 كيلو جرام - بندقية خرطوش - طلقات لذات العيار – مبلغ مالى).

وعن تلك الجريمة، حدد قانون الأسلحة والذخائر رقم 394 لسنة 1954، والمعدل تحت رقم 1610 لسنة 2015، أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر وغرامة لا تقل عن 50 جنيهاً ولا تزيد على 500 جنيه لحيازة الأسلحة البيضاء، كما يعاقب بالسجن وغرامة لا تجاوز 5 آلاف جنيه لحيازة الأسلحة النارية غير المششخنة أو ذات الماسورة المصقولة من الداخل.

وفيما تصل العقوبة للسجن المشدد وغرامة لا تجاوز 15 ألف جنيه فى حال حيازة الأسلحة المششخنة مثل المسدسات فردية الإطلاق البنادق ذاتية التعمير، كما تصل إلى المؤبد وغرامة لا تجاوز 20 ألف جنيه لحيازة أسلحة مثل المدافع والمدافع الرشاشة والبنادق الآلية والنصف آلية ومسدسات سريعة الطلقات، بالإضافة للسجن وغرامة لا تجاوز خمسة آلاف جنيه لحيازة ذخائر الأسلحة المنصوص عليها.