اليوم السابع
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ضبط المتهمين بقتل شخص فى مشاجرة بقليوب

الإثنين، 11 سبتمبر 2023 11:54 ص
ضبط المتهمين بقتل شخص فى مشاجرة بقليوب حملات أمنية_أرشيفية
كتب محمود عبد الراضى _ عبد الله محمود

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كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة قليوب بمديرية أمن القليوبية بحدوث مشاجرة بدائرة المركز، بالإنتقال تبين حدوث مشاجرة بين طرف أول: (عامل "توفـى إثر إصابته بجرح قطعى ، شقيقته عاملة بصيدلية)، طرف ثانى: 
 
(4 أشخاص "ثلاثة منهم مصابين بإصابات متفرقة بالجسم") وجميعهم مقيمين بدائرة المركز، وذلك لخلافات حول شراء بعض الأدوية من الصيدلية محل عمل شقيقه المتوفى تدخل على إثرها باقى الأطراف لمناصرة ذويهم ، وتبادلوا خلالها التراشق بالحجارة والزجاج ، وقام خلالها أحد الأشخاص من الطرف الثانى بالتعدى على الطرف الأول "المتوفى" بـ "سكين" فأحدث إصابته التى أودت بحياته، عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط طرفى المشاجرة وبمواجهتهم.. تبادلوا الإتهامات فيما بينهم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

وتقضى القواعد العامة فى تعدد الجرائم والعقوبات، بأن توقع عقوبة الجريمة الأشد فى حالة الجرائم المتعددة المرتبطة ببعضها ارتباطاً لا يقبل التجزئة (المادة 32/2 عقوبات)، وأن تتعدد العقوبات بتعدد الجرائم إذا لم يوجد بينها هذا الارتباط (المادة 33 عقوبات)، وقد خرج المشرع، على القواعد العامة السابقة، وفرض للقتل العمد فى حالة اقترانه بجناية أخرى عقوبة الإعدام، جاعلاً هذا الاقتران ظرفاً مشدداً لعقوبة القتل العمدى، وترجع علة التشديد هنا إلى الخطورة الواضحة الكامنة فى شخصية المجرم، الذى يرتكب جريمة القتل وهى بذاتها بالغة الخطورة، ولكنه فى نفسه الوقت، لا يتورع عن ارتكاب جناية أخرى فى فترة زمنية قصيرة.

شروط التشديد

يشترط لتشديد العقوبة على القتل العمدى فى حالة اقترانه بجناية أخرى ثلاثة شروط، وهى: أن يكون الجانى قد ارتكب جناية قتل عمدى مكتملة الأركان، وأن يرتكب جناية أخرى، وأن تتوافر رابطة زمنية بين جناية القتل والجناية الأخرى.

ارتكاب جناية القتل العمد

يفترض هذا الظرف المشدد، أن يكون الجانى قد ارتكب جناية قتل، فى صورتها التامة. وعلى ذلك، لا يتوافر هذا الظرف إذا كانت جناية القتل قد وقفت عند حد الشروع واقتران هذا الشروع بجناية أخرى، وتطبق هنا القواعد العامة فى تعدد العقوبات.

كذلك لا يطبق هذا الظرف المشدد إذا كان القتل الذى ارتكبه الجانى يندرج تحت صورة القتل العمد المخفف المنصوص عليها فى المادة 237 من قانون العقوبات حيث يستفيد الجانى من عذر قانونى يجعل جريمة القتل، كما لا يتوافر الظرف المشدد محل البحث ومن باب أولى، إذا كانت الجريمة التى وقعت من الجانى هى "قتل خطأ" اقترنت بها جناية أخرى، مثال ذلك حالة المجرم الذى يقود سيارته بسرعة كبيرة فى شارع مزدحم بالمارة فيصدم شخصاً ويقتله، ويحاول أحد شهود الحادث الإمساك به ومنعه من الهرب فيضربه ويحدث به عاهة مستديمة، ففى هذه الحالة توقع على الجانى عقوبة القتل غير العمدى، بالإضافة إلى عقوبة الضرب المفضى إلى عاهة مستديمة.

 

الأجهزة الأمنية

ضبط المتهمين

نشوب مشاجرة

أمن القليوبية



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