"سينما 30" عرض مسرحى عن تأثير الفن فى تغيير الواقع بمهرجان المسرح العربى

أقيم مهرجان المسرح العربي فى إطار فعاليات دورته الرابعة، قدم الطالب رامى نادر عرض مسرحى مميز بعنوان "سينما 30"، اليوم الأثنين، على مسرح ليسيه الحرية فى مدينة الإسكندرية، ضمن العروض الغير متخصصين فى مسابقة الجامعات وحيث إن العرض شكّل نقطة مضيئة فى مجموعة العروض المسرحية التى تعرض خلال المهرجان.

قال مخرج العرض المسرحى "رامى نادر" أن المسرحية تحكى قصة مخرج أجنبى قرر الخروج من المألوف وتصوير فيلمه الخاص فى إحدى القرى الريفية المصرية. ولكن ما بدأ كمشروع سينمائى تقليدى سرعان ما تحوّل إلى تجربة تفاعلية وتأثيرية على المخرج نفسه. بعد التعرف على حياة سكان القرية ومشاكلهم، قرر المخرج تغيير قصة فيلمه ليعكس تلك المعاناة ويساهم فى نقلها إلى الجمهور.

واضاف "نادر" أن المسرحية تجمع بين عناصر الكوميديا وتناقش قضية هامة تتعلق بحق الأفراد فى فهم ما يجرى حولهم فى الوقت ذاته. وفيما يتعلق بمدى أهمية السينما، أكد المخرج رامى نادر أنها تشكل جزءًا من تاريخ الشعب ومعاناتهم على مر العصور.

وقدم المخرج الشاب، هذا العمل بعد خبرة واسعة فى مجال الإخراج حيث كان قد اخرج ما يقرب من 74 عرض من قبل، رغم أن تخصصه الأكاديمى كان فى كلية التجارة.، ومن بعدها قرر الدراسة فى المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا وقد شارك فى العديد من العروض المسرحية، بما فى ذلك المسرح القومى للثقافة ومهرجانات جامعية متعددة.

وأعرب المخرج رامى نادر، عن سعادته الكبيرة بالمشاركة فى مهرجان المسرح العربى فى دورته الرابعة، والذى اختار لهذا العام اسم الفنان ماجد الكدوانى كاسم تكريمى. وعبر نادر عن تقديره لهذا الاختيار، مشيراً إلى أن الطبيعة الفنية للكدوانى كفنان يتناسب بشكل مثالى مع طبيعة المهرجان. حيث يمتاز المهرجان بمشاركة الطلاب المتخصصين فى الفنون المسرحية والطلاب الذين الغير متخصصين فيها على حد سواء.

وأشار نادر إلى أن ماجد الكدوانى بدأ مسيرته الفنية فى أتيليه المسرح بكلية الفنون الجميلة، ومن ثم تحولت هوايته إلى مساره المهنى الحالى، يُضاف إلى ذلك، أنه على الرغم من أن نادر نفسه لم يتلقى تدريباً رسمياً فى فنون المسرح، إلا أنه تطوّر ونما كهواية فنية.

وكانت قد بدأت فعاليات الدورة الرابعة فى 9 سبتمبر وستستمر حتى 18 سبتمبر. ومن الملفت أن الدورة هذا العام تحمل اسم الفنان ماجد الكدوانى، ما يعكس توجيهها نحو الطلاب المتخصصين وغير المتخصصين فى الفنون المسرحية. تم تكريم الفنانين حسام داغر وعثمان محمد على خلال حفل الافتتاح، ومن المتوقع تكريم الفنانين كريم الحسينى وهاجر الشرنوبى خلال حفل الاختتام.

كما يشمل المهرجان جوائز مميزة تحمل أسماء فنانين مشهورين، مثل جائزة أفضل ممثلة التى تحمل اسم الفنانة وفاء عامر وتقدر قيمتها بعشرة آلاف جنيه.