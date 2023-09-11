سوناك يبحث أزمة "جاسوس البرلمان" مع رئيس وزراء الصين.. اعرف القصة

كتبت: نهال أبو السعود

واجه رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك نظيره الصيني، لي تشيانج، بشأن التدخل الذي وصفه الأول بـ "غير المقبول" في الديمقراطية البريطانية، بعد اعتقال باحث برلماني يشتبه في تجسسه لصالح بكين.

وفقا لصحيفة الاندبندنت، تبادل سوناك وتشانج الكلمات على هامش اجتماع مجموعة العشرين في الهند، حيث أثار رئيس الوزراء البريطاني قضية الباحث البرلماني الذي كان له صلات بالعديد من كبار أعضاء البرلمان المحافظين.

وبعد الاجتماع، قال سوناك: "أثرت مخاوفنا القوية للغاية بشأن أي تدخل في ديمقراطيتنا البرلمانية، وهو أمر غير مقبول بشكل واضح".

ومع تزايد الدعوات من كبار أعضاء حزب المحافظين للمسؤولين لتسمية الجاسوس المشتبه به، تبين أن النواب الذين كان له صلات بهم كان من بينهم وزير الأمن توم توجندهات ورئيسة لجنة الشؤون الخارجية أليسيا كيرنز.

ووفقا للتقرير اعتقل الجاسوس المشتبه به مع رجل آخر في 13 مارس. ويجري ضباط من قيادة مكافحة الإرهاب في شرطة العاصمة، التي تشرف على الجرائم المتعلقة بالتجسس، التحقيق.

وأكد متحدث باسم داونينج ستريت الاجتماع قائلاً: "التقى رئيس الوزراء برئيس الوزراء لي تشيانج ونقل مخاوفه الكبيرة بشأن الديمقراطية البرلمانية في المملكة المتحدة".

وقال رئيس الوزراء للصحفيين إنه "أثار مجموعة من المخاوف المختلفة التي لدينا في مجالات الخلاف" وأضاف: "وفي الواقع، أعتقد أن الشيء الصحيح الذي ينبغي فعله هو اغتنام الفرصة للمشاركة لإثارة المخاوف على وجه التحديد، بدلاً من مجرد الصراخ من الخطوط الجانبية".

وأضاف: "لا داعي للانتقاد من الخطوط الجانبية، أفضل أن أكون هناك للتعبير بشكل مباشر عن مخاوفي، وهذا ما فعلته اليوم".

وبحسب الصحيفة، حذر تقرير صادر عن لجنة الاستخبارات والأمن، وهي هيئة مراقبة وكالة التجسس التابعة للبرلمان، في يوليو من أن بكين تستهدف المملكة المتحدة