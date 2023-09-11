روسيا: لا نتوقع تغيرا في سياسة واشنطن الخارجية عقب الانتخابات الرئاسية 2024

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قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية ديمتري بيسكوف، اليوم الاثنين إن "الولايات المتحدة لا تتزحزح عن مسار سياستها الخارجية، لذا من الصعب توقع تغيير المسار عقب الانتخابات الرئاسية المقبلة في البلاد".



وأضاف المتحدث الروسي -في تصريحات صحفية على هامش المنتدى الاقتصادي الشرقي وفقا لما أوردته وكالة أنباء (تاس) الروسية- أن "في الأساس، لا يمكن أن يكون هناك تغيير ولم يحدث أبدا في مسار السياسة الخارجية لواشنطن".



وتابع "لقد حافظت واشنطن دائمًا على كل الثوابت في سياستها الخارجية، الثوابت معروفة جيدًا، نفس الثوابت التي يزحف عليها الآن الأوروبيون الذين تقودهم واشنطن، لذلك، لا أعلق أي آمال على الانتخابات الرئاسية الأمريكية".



وأوضح أنه "قد تظهر بعض الفروق الدقيقة، لكنني لا أعتقد أنه يمكننا أن نتوقع بعض التغييرات نحو الأفضل، تغييرات فيما يتعلق باستعداد واشنطن للاستماع إلى مخاوف نظرائها وأخذ مخاوفهم في الاعتبار وحتى الآن، لا نرى مثل هذه الشروط المسبقة".



وفي السياق نفسه، قال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف إن "روسيا ستضع قرار أرمينيا بشأن استضافة مناورة عسكرية مشتركة مع الولايات المتحدة وليس مع منظمة معاهدة الأمن الجماعي تحت المجهر"، وأضاف أنه "على أية حال، ستقيم موسكو حوار شراكة مع أرمينيا لمحاولة فهم الأمر".



وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الدفاع الأرمينية أن الدولة الواقعة في جنوب القوقاز ستستضيف مناورة عسكرية مشتركة، "إيجل بارتنر 2023"، مع الولايات المتحدة في الفترة من 11 إلى 20 سبتمبر.