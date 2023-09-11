رفع درجة الاستعداد القصوى بالإسماعيلية تحسبا لإعصار دانيال

أعلنت الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بالإسماعيلية على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى الفيسبوك، أنه وفقا للبيان الصادر من توقعات الهيئة العامة للأرصاد الجوية وخرائط الطقس الواردة من وزارة الموارد المائية والرى.

كلف اللواء شريف فهمى بشارة محافظ الإسماعيلية الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة والشركة القابضة للمياه والصرف الصحى وكافة الجهات التنفيذية المعنية برفع حالة الاستعداد القصوى بكافة مراكز ومدن وأحياء المحافظة للتعامل مع تداعيات عدم الاستقرار فى الأحوال الجوية التى تتعرض لها البلاد خلال الـ 48 ساعة القادمة نتيجة لنشاط وزيادة سرعة الرياح تكون مثيرة للرمال والأتربة، تأثرا بالإعصار دانيال القادم من ليبيا، حيث أنه متوقع اعتبارًا من صباح باكر الثلاثاء أن تشهد المحافظة أتربة كثيفة مؤثرة على الرؤية الافقية قد يعقبها أمطار خفيفة قد تكون متوسطة ورعدية أحيانا.

ووجه بشارة بالمتابعة الآنية داخل غرفة الأزمات والطوارئ بالشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بمحافظة الإسماعيلية واقليم القناة وسيناء، ورصد أى حالات طارئة للتعامل الفورى تجنبًا لحدوث أى مشكلات نتيجة كثافة الاتربة وسقوط الأمطار، والتأكد من تحقيق السيولة المرورية بكافة شوارع الإسماعيلية.

ومن جانبها أعلنت رئاسة مراكز ومدن الإسماعيلية، تكثيف أعمال تطهير الشنايش والمطابق ورفع حالة الاستعداد، نظرا لتوقعات هيئة الأرصاد.

وتهيب الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بالسادة ‏المواطنين توخى الحذر ‏ وإتباع التعليمات الأتية للحفاظ على سلامتهم:

توخى الحذر فى القيادة أثناء هطول الأمطار وتقليل التحرك بالسيارات، للسماح لسيارات رفع مياه الأمطار من التحرك بسهولة ويسر وتجنب السير بسرعات عالية بالسيارات تتعدى 60 كم، ‏والحفاظ على مسافة أمان أكبر من المعتاد وعدم ‏الوقوف أسفل البلكونات القديمة والمتهالكة وعدم وقوف السيارات على شنايش الأمطار وعدم ركن السيارات تحت الأشجار أو فى أماكن احتمال سقوط الأشجار.

كما اعلنت عن أرقام غرف الطوارئ والخطوط الساخنة لتلقى بلاغات المواطنين بمحافظة الإسماعيلية :

الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة على مدار 24 ساعة للشكاوى الطارئة والعاجلة: على الخط الساخن 114 من التليفون الأرضى رقم0643380241 أو على موبايل 0106840837.

الخط الساخن لطوارئ شركة الكهرباء 121

الخط الساخن لطوارئ شركة مياه الشرب والصرف الصحى 125