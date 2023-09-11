رئيس مياه الشرب بالجيزة: نسير بخطى ثابتة لمسايرة أحدث التقنيات بمنظومة الجودة

كتبت – مرام محمد

قال المهندس منصور بدوي، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، إن الشركة تسير بخطى ثابتة نحو تطبيق أحدث الوسائل التقنية واستخدام الأجهزة المعملية المتطورة في مجال مراقبة جودة مياه الشرب والمعالجة الآمنة لمياه الصرف الصحي؛ بهدف تقديم خدمات مميزة للمواطنين بمحافظة الجيزة.

وأشار رئيس مياه الشرب بالجيزة، إلى حصول الشركة على المستوى الأول في تقييم أداء مأمونية المياه والصرف الصحي لعام 2022/2023، مؤكدًا على تطبيق خطط مأمونية المياه وتداول الصرف الصحي لمحطات مياه الشرب ومعالجة الصرف الصحي وتقييم وإدارة المخاطر المحتملة والإجراءات التصحيحية ومتابعة جودة المياه بهدف استدامة الخدمات والحفاظ على البيئة والصحة العامة للمواطنين وكذلك الحفاظ على المشروعات القومية التي تنفذها الدولة.

وتابع المهندس منصور بدوي، اجتاز معمل محطة معالجة صرف صحي أم دينار، الاختبارات اللازمة لإعتماد شهادة الأيزو الدولية "17025"، وذلك بعد مراجعة الجهة المانحة "إيجاك" لمتطلبات الجودة وطرق التحاليل القياسية وفحص دقة النتائج ونظام الإدارة بالمعمل.

وفي السياق ذاته، أعلن رئيس مياه الشرب بالجيزة، تجديد اعتماد شهادة الأيزو الدولية لمعمل محطة مياه إمبابة للمرة الرابعة على التوالي، مشيراً إلى أن التجديد يعكس مدى الالتزام بمعايير الجودة وطرق التحاليل القياسية بالمعمل.

جديرُ بالذكر، أن شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، لديها محطات: جزيرة الدهب والحجارة وإمبابة وأوسيم ومنشآة القناطر والحوامدية حاصلة على شهادة مأمونية المياه، وتداول الصرف الصحي لمحطة معالجة أم دينار ومعالجة البدرشين، وشهادة الأيزو الدولية"17025" لمعامل: مياه إمبابة وجزيرة الدهب والمعمل المركزي ومعالجة صرف زنين ومعالجة أم دينار.



مياه الجيزة تحصد المستوى الأول في تقييم أداء مأمونية المياه والصرف الصحي



مياه الجيزة تحصد المستوى الأول في تقييم أداء مأمونية المياه والصرف الصحي



مياه الجيزة تحصد المستوى الأول في تقييم أداء مأمونية المياه والصرف الصحي