رئيس جامعة المنصورة يشارك بافتتاح أسبوع شباب الجامعات الـ13 بجامعة حلوان

شارك الدكتور شريف يوسف خاطر رئيس جامعة المنصورة، اليوم بافتتاح فعاليات أسبوع شباب الجامعات الـ 13 والذى تستضيفه جامعة حلوان تحت شعار "جمهورية جديدة – حلم وطن" برعاية الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء.

شهد افتتاح فعاليات الأسبوع كلا من الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالى والبحث العلمى، والدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان. وبحضور رؤساء الجامعات المشاركة وقيادات وزارة التعليم العالى، وبمشاركة 45 جامعة ومعهد.

وأكد الدكتور شريف خاطر أن القيادة السياسية تولى اهتمامًا كبيرا لدعم الشباب وطموحاتهم فى اطار توجيهات رئيس الجمهورية لتحقيق مبادئ الجمهورية الجديدة وطبقا لاستراتيجية مصر 2030، واستراتيجية التعليم العالى لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وأشار إلى أهمية دور الأنشطة الطلابية فى تعزيز مهارات الشباب المتنوعة وان اسبوع شباب الجامعات يعد مناسبة قومية يلتقى فيها المتميزون من شباب مصر بالجامعات المصرية للتنافس الشريف فى مختلف أنواع الأنشطة الثقافية والفنية والرياضية والاجتماعية والجوالة.

وعلى هامش الافتتاح تفقد رئيس جامعة المنصورة الفرق الطلابية من الجامعة المشاركة فى المنافسات المختلفة، كما حثهم على المنافسة الشريفة وتحقيق الفوز مؤكدا على ثقته فى مواهب وقدرات أبنائه طلاب وطالبات جامعة المنصورة.

الجدير بالذكر أن جامعة المنصورة تشارك هذا العام فى أسبوع شباب الجامعات بوفد برئاسة الدكتور مها العشماوى عميد كلية الطب البيطرى ورئيس الوفد، أحمد العشرى مدير ادارة رعاية الطلاب ومديرى ادارات الأنشطة الطلابية من خلال الأنشطة الطلابية فى مختلف المجالات سواء الرياضية بمختلف الفرق، أو الثقافية، أو الفنية، بالإضافة إلى النشاط العلمى والجوالة.