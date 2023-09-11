اليوم السابع
Ads
الإثنين، 11 سبتمبر 2023 02:53 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار عاجلة

رئيس الوزراء يتابع مقترحات تطوير منطقة جنوب القاهرة التاريخية

الإثنين، 11 سبتمبر 2023 02:24 م
رئيس الوزراء يتابع مقترحات تطوير منطقة جنوب القاهرة التاريخية رئيس الوزراء خلال الاجتماع
كتبت هند مختار- تصوير سليمان العطيفى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً اليوم ، لمتابعة مقترحات تطوير منطقة جنوب القاهرة التاريخية، وذلك بحضور الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، واللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، واللواء هشام السويفي، مساعد مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني، والمهندس خالد صديق، رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الحضرية، والعميد عبدالعزيز الفقي، مساعد رئيس الهيئة الهندسية لتصميمات الطرق، والدكتور مصطفى صبري، أستاذ تخطيط النقل وهندسة المرور بجامعة عين شمس.
 
جانب من الاجتماع 1
جانب من الاجتماع 
 
وفى مستهل الاجتماع، أكد رئيس الوزراء أن الهدف من الاجتماعات المتعددة حول موضوع تطوير منطقة جنوب القاهرة التاريخية، هو إجراء أكبر قدر من المناقشات المعمقة، من أجل التوصل لأفضل الحلول المبتكرة التي تحقق الهدف المحوري المتعلق بالحفاظ على التراث والنسيج المميز لمنطقة جنوب القاهرة التاريخية، وفى نفس الوقت تسهيل الحركة المرورية المكتظة في هذه المنطقة ذات الأهمية التاريخية والتراثية والديمغرافية. 
 
وخلال الاجتماع، تم استعراض تفاصيل المقترحات التي تحقق أغراض التطوير المشار إليها، حيث وجه رئيس الوزراء بعقد اجتماع آخر بين الفنيين والمختصين للاستقرار على المخطط النهائي الذي يفي بأغراض الحفاظ على الأماكن الأثرية والتراثية.

رئيس الوزراء

تطوير منطقة جنوب القاهرة التاريخية

مجلس الوزراء

مصطفى مدبولى



الموضوعات المتعلقة

خطة تطوير القاهرة التاريخية.. استغلال المناطق الخربة لإنشاء فنادق ومبانٍ خدمية وجراجات

الجمعة، 01 سبتمبر 2023 03:11 م

النائب هانى خضر: الدولة جادة فى تطوير القاهرة التاريخية لجذب السائحين

الجمعة، 01 سبتمبر 2023 01:52 م

خبير أثري: الدولة تبذل جهودا كبيرة لاستعادة مشهد القاهرة التاريخية الحضاري

الجمعة، 01 سبتمبر 2023 12:10 م

القاهرة التاريخية تعود لرونقها.. رئيس الوزراء يستكمل سلسلة افتتاحات المشروعات الأثرية بعد ترميمها وتطويرها.. افتتاح برج مأخذ سور مجرى العيون وحصن بابليون ومعبد بن عزرا اليهودى يعيد إحياء عاصمة المعز من جديد

الخميس، 31 أغسطس 2023 05:30 م

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة