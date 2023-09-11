رؤساء شركات مياه الشرب بالمنيا وقنا والبحر الأحمر يتفقدون مجمع الورش بسوهاج

سوهاج عمرو خلف

قال المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بسوهاج العضو المنتدب، إنه تفقد اليوم اللواء عصام الليثى السكرتير العام لمحافظة سوهاج والمهندس رجب عرفة رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بقنا والمهندس رجب السعيد رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالمنيا والمهندس محمد عيسى رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالبحر الأحمر وعمرو عزت الماحى رئيس قطاع تطوير الأداء المؤسسى بالشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى وغادة عبد الوهاب رئيس قطاع الموارد البشرية بالشركة القابضة واللواء عبد الرحيم أبو طالب المستشار الأمنى بالشركة القابضة مجمع ورش الخدمات بمحطة مياه نيدة السطحية.

وأوضح رئيس مياه سوهاج، أن مجمع الورش يضم ورشة لف المحركات الكهربائية والتى يتم بها إعادة لف وإصلاح جميع أنواع المحركات بقدرات كهربية تصل حتي 270 حصانا فأكثر وكذلك ورشة اصلاح المحابس والتى يتم بها إصلاح وصيانة جميع أنواع المحابس والتى منها محابس الفراشة ومحابس عدم الرجوع والسكينة بجميع الأقطار حتى 800 مم فأكثر، هذا بالإضافة إلى تفقد ورشة إصلاح الطلمبات والتى تقوم باصلاح وصيانة جميع أنواع طلمبات مياه الشرب والصرف الصحي وصناديق التروس وجميع الأعمال الميكانيكية من خراطة وكشط ولحام.