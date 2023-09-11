حزب "روسيا الموحدة": أصوات الذين يعيشون في دونباس مهمة بالنسبة لحزبنا

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قال دميتري ميدفيديف زعيم حزب "روسيا الموحدة" الحاكم ونائب رئيس مجلس الأمن الروسي، الأحد، إن حزبه يقدر بشكل خاص الأصوات التي تم الإدلاء بها لصالحه في المناطق الجديدة في روسيا، خاصة وأن المشاركة في التصويت هناك تطلبت شجاعة مدنية.

وأضاف ميدفيديف - حسبما نقلت وكالة أنباء "تاس" الروسية - "نحن نقدر أصوات جميع الناخبين، ولكن ربما تكون أصوات الأشخاص الذين يعيشون في مناطقنا الجديدة، الذين يعيشون في دونباس، ذات أهمية مطلقة بالنسبة لحزبنا".. وتابع "هذا ليس مجرد تفويض بالثقة، وهذا ليس مجرد نتيجة للعمل الجيد في برنامج جيد.. وإلى حد ما، يعد هذا عملا من أعمال الشجاعة المدنية بالفعل ويجب على حزبنا أن يتعامل معه بهذه الطريقة".

وشكر ميدفيديف جميع الذين شاركوا بالانتخابات في المناطق الجديدة وأدلوا بأصواتهم ليس فقط لـ "روسيا الموحدة" ولكن لأي حزب.

وأجريت انتخابات يوم "التصويت الواحد" في جميع أنحاء روسيا في الفترة من 8 إلى 10 سبتمبر، وشاركت فيها لأول مرة كل من جمهوريتي دونيتسك ولوجانسك الشعبيتين ومنطقتي زابوريجيا وخيرسون.