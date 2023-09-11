حرب التحرير.. كتب وروايات توثق لنصر 6 أكتوبر (إنفوجراف)

من أوجه الرواية قراءة التاريخ وإعادة تشكيله، وربما التوثيق لأحداث وأوقات مهمة فى تاريخ الشعوب، و حرب أكتوبر المجيدة، من اللحظات المجيدة فى تاريخ مصر الحديث، والتى عادت معها العزة والكرامة، وعاد معها الأمل للمصريين.

وفى الذكرى الخمسين على انتصار أكتوبر المجيد، نسلط الضوء على أهم الكتب والروايات تناولت الحرب وشخوص تلك المرحلة المهمة.







المعارك الحربية على الجبهة المصرية

أشهر الكتابات عن حرب أكتوبر وأكثرها تأثيرًا، الكاتب والمؤرخ العسكرى جمال حماد يقدم تحليلا فنيا لجميع أحداث الحرب بشكل رائع.

السلاح والسياسة

فى الكتاب يسرد محمد حسنين هيكل يوميات الحرب على ثلاثة محاور الأول «القاهرة» والثانى «تل أبيب» والثالث «واشنطن».

المصريون والحرب

جمال الغيطانى الذى كان مراسلا حربيا فى هذه الفترة كان يحكى عن بداية تعرفه على المقاتل المصرى على أرض الواقع.

الإعداد لمعركة التحرير 1967 – 1970

كتاب للفريق أول محمد فوزى، يتناول تفاصيل الاستراتيجية العسكرية فى معارك التحرُّر الوطنى والإقليمى بعد نكسة عام 1967.

يوميات حرب أكتوبر

فى كتابه يؤرخ الدكتور عادل وديع فلسطين ليوميات حرب أكتوبر من خلال صفحات الجرائد والأخبار والتقارير التى نشرتها الصحف المصرية وقتها.

وثائق حرب أكتوبر

تسجيل تاريخى لكل أسرار حرب أكتوبر السياسية والعسكرية، بالوثائق الرسمية التى تذاع لأول مرة فى العالم كله، أمضى موسى صبرى 9 أشهر كاملة وهو يعد هذا المؤلف الضخم.

مذكرات الفريق سعد الشاذلى

قرر الشاذلى كتابة مذكراته عام 1976، أى بعد الحرب بـ 3 سنوات

صدرت الطبعة الأولى منها فى عام 1980، فى كتابه الذى يقع فى 8 أبواب

مذكرات الجمسى

يتحدث المشير محمد عبد الغنى الجمسى فى مذكراته عن حرب أكتوبر التى قدم تفاصيلها يوما بيوم