حبس المتهم بقتل زوج شقيقته خلال مشاجرة بينهما بسبب خلافات زوجية بالخانكة

القليوبية إبراهيم سالم

أطلق شخص الرصاص على زوج شقيقته فأرداه قتيلاً فى الحال فى مشاجرة بين المجنى عليه وبين زوجته، فتدخل شقيق الزوجه لفض المشاجرة وقتل زوج شقيقته، حيث أطلق عيار نارى أصاب الزوج ولقى مصرعه فى الحال، وتم نقل الجثة الى مستشفى الخانكة العام والقى القبض على المتهم والسلاح المستخدم فى الواقعة.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق، وأمرت بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، وصرحت بدفن جثة المتوفي عقب انتهاء أعمال الطب الشرعي، وطلب تحريات المباحث حول الواقعة.

تلقى مأمور مركز شرطة الخانكة، إشارة من المستشفى بوصول خفير خصوصى جثة هامدة، إثر طلق نارى.

جرى إخطار مدير أمن القليوبية، فانتقلت قوة أمنية لمكان الواقعة وتوصلت التحريات أنه بسؤال شقيق المتوفى أفاد بأنه حال ذهاب شقيقه المتوفـى لمسكن أهلية زوجته لحل خلافات زوجية بينهما حدثت بينه وبينها مشادة كلامية تطورت لمشاجرة تدخل على إثرها شقيق زوجته فأطلق تجاهه عيار نارى من طبنجة كانت بحوزته فأحدث إصابته التى أودت بحياته.

وتم نقل الجثة الى المستشفى والقى القبض على المتهم وبحوزته السلاح المستخدم فى الواقعة وتحرر المحضر اللازم.